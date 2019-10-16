Путин назначил новых судей в Новосибирске

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, пятеро из них будут работать в Новосибирске и Новосибирской области.
— Назначить <…> в Новосибирской области судьёй Бердского городского суда Белову Екатерину Сергеевну; судьёй Заельцовского районного суда г. Новосибирска Зуева Андрея Александровича; судьёй Первомайского районного суда г. Новосибирска Стукалову Евгению Николаевну; судьёй Советского районного суда г. Новосибирска Яроцкую Наталью Сергеевну, — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо этого, президент назначил нового судью Арбитражного суда Новосибирской области. Им стала Агеева Юлия Михайловна, которая до этого занимала должность помощника судьи.
В начале октября Владимир Путин уволил главного следователя новосибирской полиции Андрея Неупокоева, который работал заместителем главы областного управления МВД с 2017 года.