Лучший молодой бармен Сибири победил с коктейлем из пива с водкой и уволился из ресторана

Поздно вечером во вторник, 15 октября, в ночном клубе «Танцуки» прошел чемпионат Новосибирской ассоциации барменов «Лучший молодой бармен Сибири».
— География участников обычная для нас: Томск, Новокузнецк, Барнаул, Новосибирск. Кемерово и Омск не смогли приехать. А в Томске прошёл полномасштабный отборочный конкурс. Причём две девочки там были — они украсили наш конкурс. Девчонки отработали честно и даже бонусный балл получили. В этот раз опять не было флейринга (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования. — Прим. ред.), но мы сделаем 8 ноября отдельный конкурс флейрингистов в рамках «Сибирской продовольственной недели» в «Экспоцентре». Съедутся лучшие бармены и покажут шоу, — сообщил корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.
В конкурсе приняли участие 16 барменов, которые считаются молодыми не по возрасту, а по опыту. Общим трендом конкурса, как заметила член Российской ассоциации сомелье Мария Косячкова, стало использование во многих коктейлях местных ягод: клубники, облепихи, брусники, клюквы.
— Но самым интересным было то, что один из барменов не использовал стекло, а сделал бокал из бисквита, который был внутри облит хорошим таким слоем вкусного шоколада. И вот в такой бокал был налит уже сам коктейль. Такой на любителя: достаточно крепкий, достаточно кислотный, даже бодрящий, я бы сказала. И можно было не только попить, но и хорошо поесть: это была такая достаточно толстая печенька или пряник, — рассказала Мария Косячкова
Лучшим на конкурсе стал бармен новосибирского ресторана «Горячий цех» Владислав Орлов, который приготовил коктейль из водки, лимонного сока, мартини и пивной пены с ананасами. Подавался напиток на мешковине с кусочком бородинского хлеба. Бармен пошутил, что это был «классический ёрш», который просто додумали, и рассказал о своём увольнении.
— Это прощальный подарок заведению от меня. Я больше не буду там работать. Уезжаю 19 октября в Шерегеш и всех жду в баре «Бункер», — объяснил своё увольнение победитель конкурса «Лучший молодой бармен Сибири».
В прошлом году лучшим молодым барменом стал тоже новосибирец — барбек бара «Воробей» Валерий Князев. Он приготовил коктейль «Пятница после плавания», а вскоре после победы на конкурсе ушёл в армию.