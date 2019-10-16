Лучший молодой бармен Сибири победил с коктейлем из пива с водкой и уволился из ресторана

— География участников обычная для нас: Томск, Новокузнецк, Барнаул, Новосибирск. Кемерово и Омск не смогли приехать. А в Томске прошёл полномасштабный отборочный конкурс. Причём две девочки там были — они украсили наш конкурс. Девчонки отработали честно и даже бонусный балл получили. В этот раз опять не было флейринга (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования. — Прим. ред. ), но мы сделаем 8 ноября отдельный конкурс флейрингистов в рамках «Сибирской продовольственной недели» в «Экспоцентре». Съедутся лучшие бармены и покажут шоу, — сообщил корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.

В конкурсе приняли участие 16 барменов, которые считаются молодыми не по возрасту, а по опыту. Общим трендом конкурса, как заметила член Российской ассоциации сомелье Мария Косячкова, стало использование во многих коктейлях местных ягод: клубники, облепихи, брусники, клюквы.



— Но самым интересным было то, что один из барменов не использовал стекло, а сделал бокал из бисквита, который был внутри облит хорошим таким слоем вкусного шоколада. И вот в такой бокал был налит уже сам коктейль. Такой на любителя: достаточно крепкий, достаточно кислотный, даже бодрящий, я бы сказала. И можно было не только попить, но и хорошо поесть: это была такая достаточно толстая печенька или пряник, — рассказала Мария Косячкова

