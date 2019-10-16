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Лучший молодой бармен Сибири победил с коктейлем из пива с водкой и уволился из ресторана

Жюри конкурса удивил необычный напиток, который подали в стакане из теста с шоколадом

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Победитель конкурса «Лучший молодой бармен Сибири» Владислав Орлов (справа) и президент НАБ Максим Щёголев

Победитель конкурса «Лучший молодой бармен Сибири» Владислав Орлов (справа) и президент НАБ Максим Щёголев

Поздно вечером во вторник, 15 октября, в ночном клубе «Танцуки» прошел чемпионат Новосибирской ассоциации барменов «Лучший молодой бармен Сибири». 

— География участников обычная для нас: Томск, Новокузнецк, Барнаул, Новосибирск. Кемерово и Омск не смогли приехать. А в Томске прошёл полномасштабный отборочный конкурс. Причём две девочки там были — они украсили наш конкурс. Девчонки отработали честно и даже бонусный балл получили. В этот раз опять не было флейринга (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования. — Прим. ред.), но мы сделаем 8 ноября отдельный конкурс флейрингистов в рамках «Сибирской продовольственной недели» в «Экспоцентре». Съедутся лучшие бармены и покажут шоу, — сообщил корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.

Переходящие кубки конкурса молодых барменов Максим Щёголев купил на одном из блошиных рынков Великобритании

Переходящие кубки конкурса молодых барменов Максим Щёголев купил на одном из блошиных рынков Великобритании

В конкурсе приняли участие 16 барменов, которые считаются молодыми не по возрасту, а по опыту. Общим трендом конкурса, как заметила член Российской ассоциации сомелье Мария Косячкова, стало использование во многих коктейлях местных ягод: клубники, облепихи, брусники, клюквы.

— Но самым интересным было то, что один из барменов не использовал стекло, а сделал бокал из бисквита, который был внутри облит хорошим таким слоем вкусного шоколада. И вот в такой бокал был налит уже сам коктейль. Такой на любителя: достаточно крепкий, достаточно кислотный, даже бодрящий, я бы сказала. И можно было не только попить, но и хорошо поесть: это была такая достаточно толстая печенька или пряник, — рассказала Мария Косячкова

Коктейль в бокале из бисквита удивил жюри конкурса

Коктейль в бокале из бисквита удивил жюри конкурса

Лучшим на конкурсе стал бармен новосибирского ресторана «Горячий цех» Владислав Орлов, который приготовил коктейль из водки, лимонного сока, мартини и пивной пены с ананасами. Подавался напиток на мешковине с кусочком бородинского хлеба. Бармен пошутил, что это был «классический ёрш», который просто додумали, и рассказал о своём увольнении.

— Это прощальный подарок заведению от меня. Я больше не буду там работать. Уезжаю 19 октября в Шерегеш и всех жду в баре «Бункер», — объяснил своё увольнение победитель конкурса «Лучший молодой бармен Сибири».

В прошлом году лучшим молодым барменом стал тоже новосибирец — барбек бара «Воробей» Валерий Князев. Он приготовил коктейль «Пятница после плавания», а вскоре после победы на конкурсе ушёл в армию. 

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