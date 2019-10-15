На пешеходном переходе в Кировском районе иномарка сбила мужчину

Вечером во вторник, 15 октября, в Кировском районе Новосибирска водитель за рулём автомобиля Nissan Qashqai сбил человека на пешеходном переходе около дома № 27 на улице Мира. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец Евгений.

«Напротив дома Мира, 27 на пешеходном переходе опять сбили человека. <...> Пострадавшего увезла скорая. ДПС и виновник на месте. <...> Я живу в этом доме и мои окна выходят на этот переход», — сообщил он.

По словам очевидца, за рулём «Ниссана» была женщина. В момент ДТП в машине находился ребёнок. Кроме того, Евгений уточнил, что пострадавший оказался председателем местного ТСЖ.