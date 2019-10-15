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На пешеходном переходе в Кировском районе иномарка сбила мужчину

Очевидцы сообщают, что за рулём была женщина

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Пострадавшего мужчину увезли в больницу

Пострадавшего мужчину увезли в больницу

Вечером во вторник, 15 октября, в Кировском районе Новосибирска водитель за рулём автомобиля Nissan Qashqai сбил человека на пешеходном переходе около дома № 27 на улице Мира. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец Евгений.

«Напротив дома Мира, 27 на пешеходном переходе опять сбили человека. <...> Пострадавшего увезла скорая. ДПС и виновник на месте. <...> Я живу в этом доме и мои окна выходят на этот переход», — сообщил он.

По словам очевидца, за рулём «Ниссана» была женщина. В момент ДТП в машине находился ребёнок. Кроме того, Евгений уточнил, что пострадавший оказался председателем местного ТСЖ. 

«На этом переходе очень часто сбивают людей, бывает и со смертельным исходом, как в прошлом году двух девушек, одну беременную», — объяснил читатель

«Факт ДТП зафиксирован. Туда выехал экипаж. На месте работают, выясняют обстоятельства и диагноз пострадавшего», — рассказали в ГИБДД.

Сегодня вечером на проспекте Карла Маркса «Ниссан» сбил школьницу.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Гога
    15 окт 2019 в 22:59

    Наплевать на всех Ржак и их бесполезные комментарии.
    Вопрос к мэрии , когда уже у нас будут нормальные ПП с хорошим освещением , чтобы пешехода было видно издалека , а не в последний момент из-за встречных фар?

    15 окт 2019 в 22:54

    Живу там и знаю этот переход. Людей там часто сбивают и действительно со смертельным исходом, как например двух девушек в прошлом году, одна из которых беременная. Писали в мэрию и обращение на портал Мой Новосибирск с просьбой установить светофор, но мэрия ответила что светофор там экономически нецелесобразен, хотя переход расположен на перекрестке двух улиц, остановка транспорта на нем, магазины по обе стороны перехода. Проходимость пешеходов высокая. После гибели девушки наконец то поставили большие указатели, но позже с одной стороны убрали( где сегодня сбили человека) и поставили маленький, который не видно из за разросшихся деревьев. Кстати, из за этих же разросшихся деревьев не видно фонарей, которые и так светят тускло и через один. Вообщем, светофор не выгоден, знак убрали, фонари заросли.... никому ничего не нужно. Непонятно, сколько еще людей должны погибнуть что бы целесообразность экономически стала обоснованной установки светофора. В этом городе власти выгоду считают в ущерб человеческим жизни, к сожалению

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 23:00

    Кроме кромешной темноты ничего на переходе не видно, уровень освещения 0, как и на многих переходах, в такую погоду это зоны смерти, почему чиновники и ответственные не отвечают за освещение переходов, где световозвращающая разметка, на это денег нет ?
    Почему на освещение театра за 400млн деньги есть ?