На пешеходном переходе в Кировском районе иномарка сбила мужчину

Вечером во вторник, 15 октября, в Кировском районе Новосибирска водитель за рулём автомобиля Nissan Qashqai сбил человека на пешеходном переходе около дома
«Напротив дома Мира, 27 на пешеходном переходе опять сбили человека. <...> Пострадавшего увезла скорая. ДПС и виновник на месте. <...> Я живу в этом доме и мои окна выходят на этот переход», — сообщил он.
По словам очевидца, за рулём «Ниссана» была женщина. В момент ДТП в машине находился ребёнок. Кроме того, Евгений уточнил, что пострадавший оказался председателем местного ТСЖ.
«На этом переходе очень часто сбивают людей, бывает и со смертельным исходом, как в прошлом году двух девушек, одну беременную», — объяснил читатель
«Факт ДТП зафиксирован. Туда выехал экипаж. На месте работают, выясняют обстоятельства и диагноз пострадавшего», — рассказали в ГИБДД.
Сегодня вечером на проспекте Карла Маркса «Ниссан» сбил школьницу.