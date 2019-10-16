Платили в Африке календариками с портретом Путина: эти путешественники проехали на «буханке» 61 страну

На этой машине путешественники проехали 61 страну Фото: предоставлено героями публикации

В Новосибирск приехали три путешественника, совершающие кругосветку на автомобиле УАЗ «буханка». Последний этап кругосветного путешествия проходит из Владивостока до Москвы.

О проекте корреспонденту НГС рассказал его автор и водитель «буханки» Александр Морозов, известный в Instagram как Саша Холодный.

Это первое в истории кругосветное путешествие на отечественном автомобиле, заметил автор проекта Александр Морозов Фото: предоставлено героями публикации



— Когда мы вернёмся, то «Книгой рекордов России» будет зарегистрирован рекорд. Мы стартовали летом 2017 года из Москвы. Это — многоэтапная кругосветка. Пока машина пересекала океаны — мы пережидали дома. За спиной у нас материки: Европа, Африка, Южная Америка, Центральная Америка, Северная Америка, сейчас вот вернулись в Россию и едем из Владивостока до Москвы.

Путешественники проехали уже 61 страну и 84 000 километров. Не были только в Австралии и Антарктиде. — В Африке были две паузы: пережидали сезоны дождей. Ну, и тут был трудный этап: мы пересекали нетуристическую Западную и Центральную Африку. Сложность была во всём: коррупция, бюрократия, климат, угрозы болезнями, социальная напряжённость, отсутствие дорог… Все эти перечисленные вещи были каждый день плюс тысячи постов и развод на деньги. Но деньги мы не давали никому, отбалтывались.

Они фанатеют все от Путина. Вот одно из наших изобретений: сделали календарики с Путиным, постоянно дарили и проезжали посты бесплатно. Александр Морозов, путешественник

— А ещё, например, использовали «буханку» для доставки для военных. К нам подсаживались человек шесть с автоматами, и мы ехали до следующих постов вообще без досмотра, — рассказывает Александр Морозов.

А вы бы рискнули отправиться в кругосветное путешествие на такой машине? Фото: предоставлено героями публикации

По словам Александра Морозова, цель экспедиции — доказать, что путешествовать можно на любом автотранспорте. Большая часть расходов, признался автор кругосветки, покрывается за счёт спонсоров. В прошлом мужчина имел свою строительную фирму, один из его партнёров до сих пор дистанционно работает в сфере туризма, а третий участник кругосветки — фотограф.

Большая часть расходов в путешествии окупается за счёт рекламы спонсоров Фото: предоставлено героями публикации



— Захотели проехать на типичной русской машине. А на мой взгляд, самый типичный отечественный автомобиль — это «буханка». Мы ее специально под этот проект не готовили. Выпуск 2016 года, все переделки — оклейка внешнего вида и установлен газовый баллон с кондиционером. Ведёт себя отлично: единственная крупная поломка случилась в Хабаровске — задний мост, — делится автор кругосветки.

Завершится кругосветка в конце октября в Москве Фото: предоставлено героями публикации



После завершения кругосветного путешествия Александр Морозов планирует снова отправиться вокруг света, исключив из поездки опасные регионы Африки. Поедет на какой-нибудь новой машине вместе с женой и пятью детьми, которым сейчас от двух до 18 лет. С финансами, заметил мужчина, проблем нет, а дети будут обучаться дистанционно: возвращаться домой во время кругосветки семья не планирует.



Невероятные виды, согласитесь? Фото: предоставлено героями публикации

