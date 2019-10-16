Начался суд над новосибирцем, которого обвиняют в жестоком убийстве собаки

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске начался суд над Сергеем Корсуковым, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в Матрёшкином дворе.



Судебное заседание началось несколько минут назад. Бывшего хозяина Шанти судят за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов» (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В суде сегодня аншлаг: туда пришли десятки зоозащитников. Журналист НГС ведет онлайн-трансляцию из зала суда.