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Криминал

Начался суд над новосибирцем, которого обвиняют в жестоком убийстве собаки

В прокуратуре сообщали, что он задушил собаку за отказ слушаться команд

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Сергею Корсукову грозит до пяти лет лишения свободы

Сергею Корсукову грозит до пяти лет лишения свободы

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске начался суд над Сергеем Корсуковым, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в Матрёшкином дворе.

Судебное заседание началось несколько минут назад. Бывшего хозяина Шанти судят за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов» (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В суде сегодня аншлаг: туда пришли десятки зоозащитников. Журналист НГС ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Мёртвую собаку в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. В июне полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Спустя два дня суд поместил задержанного в СИЗО.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    16 окт 2019 в 14:04

    Герой..блин... Всегда удивляли люди с садистскими наклонностями.
    Интересно, как бы они себя чувствовали, если бы попали в лапы более сильного садиста, который проделал бы тоже самое с ними?
    Или они герои только мучить и убивать беззащитных??

    С Богаткова
    16 окт 2019 в 14:22

    У собаки девять жизней. Зачем судить за то что одну отнял?

    Фото пользователя
    16 окт 2019 в 13:53

    На зоне служил так не было там таких преступников. Видать не судили раньше за такое.