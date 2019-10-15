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Происшествия

На проспекте Карла Маркса Nissan сбил школьницу — её госпитализировали

Водитель не заметил её из-за дождя и плохой видимости

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15-летнюю девочку сбили во время поворота на внутриквартальный проезд

15-летнюю девочку сбили во время поворота на внутриквартальный проезд

Вечером во вторник, 15 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

— В 18:15 водитель 1954 года рождения на автомобиле Nissan AD двигался по проспекту Карла Маркса со стороны Геодезической с левым поворотом к дому 47/2. При повороте совершил наезд на девочку 2004 года рождения. Девочку с сотрясением головного мозга и переломом ноги доставили в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В ГИБДД отметили, что из-за ухудшения погоды водителям нужно быть внимательнее на дороге. При дожде и снеге стоит снижать скорость, держать боковой интервал и соблюдать дистанцию. 

— У нас пешеходы страдают ежедневно, и поэтому, так как мы являемся водителями и управляем средством повышенной опасности, бережём пешеходов, — напомнил Савченков.

В воскресенье, 13 октября, произошла другое ДТП с несовершеннолетним. В Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда», недавно получивший водительские права, сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    15 окт 2019 в 20:01

    Дождь и плохая видимость - отговорки. Водитель, открой ПДД, Надеюсь, родители школьницы потребуют компенсацию материального и морального вреда.

    Точняк
    15 окт 2019 в 20:06

    Автоведроводитель так и просит лещека...открой правила...что положено делать если плохие условия для вождения...почему ты этого не сделал....

    Дарья
    15 окт 2019 в 20:15

    Проезда уже нет от этих школьниц.