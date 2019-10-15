На проспекте Карла Маркса Nissan сбил школьницу — её госпитализировали

15-летнюю девочку сбили во время поворота на внутриквартальный проезд

— В 18:15 водитель 1954 года рождения на автомобиле Nissan AD двигался по проспекту Карла Маркса со стороны Геодезической с левым поворотом к дому 47/2. При повороте совершил наезд на девочку 2004 года рождения. Девочку с сотрясением головного мозга и переломом ноги доставили в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Вечером во вторник, 15 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

В ГИБДД отметили, что из-за ухудшения погоды водителям нужно быть внимательнее на дороге. При дожде и снеге стоит снижать скорость, держать боковой интервал и соблюдать дистанцию.

— У нас пешеходы страдают ежедневно, и поэтому, так как мы являемся водителями и управляем средством повышенной опасности, бережём пешеходов, — напомнил Савченков.

В воскресенье, 13 октября, произошла другое ДТП с несовершеннолетним. В Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда», недавно получивший водительские права, сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

