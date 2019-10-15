Министр строительства: с Академгородка нужно снять охранный статус — из-за него много проблем

— По моему мнению, зона культурного наследия должна быть по конкретным объектам. Куча объектов, которые попали в эту зону, и мы на сегодняшний день имеем кучу проблем. Цель: для чего? Никто же не говорит, что нужно там снести все дома, срубить все деревья и немедленно что-то там построить. Например, чтобы отремонтировать ДК «Академия», ну, или хотя бы Главпочтамт, который находится в удручающем состоянии, я уже не говорю о новом строительстве возможном, — заметил Шмидт.

Как сообщил корреспонденту НГС Иван Шмидт, сейчас даже для проведения ремонта одного из жилых домов в Академгородке необходимо собрать целый пакет документов и получить много заключений специальных организаций.

По его словам, существующий порядок мешает развивать Академгородок. Существующие ограничения, уверен Шмидт, можно снять, так как территория будет защищена проектом «Академогородок 2.0» (стратегия, которая предусматривает развитие Академгородка до 2030 года. — Прим. ред.).

— Я бы либо выделил это всё в отдельные объекты, либо всю зону снял и наложил какие-то ограничения на территорию. Поскольку мы сейчас установили ограничения в «Академгородке 2.0», поэтому масло масляное не надо. Если Академгородок приобретёт статус наукополиса, тогда можно будет снимать эту зону. Потому что, я так понимаю, родители этой зоны и предполагали, чтобы не было это застроено, не было бы вырубки леса. Я надеюсь, что у них не было идеи, чтобы захирел и загнулся Академгородок, что сейчас и происходит. Сейчас к этим объектам никто не прикасается, — говорит Шмидт.

В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр. Тогда проекту присвоили временное название «Академгородок 2.0».

