Заморозки до –5 градусов: к Новосибирску подступает серия холодных фронтов

В ближайшие дни в Новосибирске будут идти дожди, а в пятницу ожидается и мокрый снег

— Постепенно погода портится, ожидаем в ближайшие трое суток дожди разной интенсивности. 18 октября уже осадки в виде дождя и мокрого снега ночью, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Связано с тем, что будет проходить серия холодных фронтов с волнами. Сейчас одна из волн подходит к Новосибирску, сегодня к вечеру будет заходить и холодный арктический воздух, произойдёт существенное похолодание.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: температура опустится ещё ниже, а в городе будут идти дожди.

По словам Виноградовой, 16 октября в Новосибирске ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а температура ночью опустится до +5...+7 градусов, днём она не поднимется выше +13 градусов. В четверг, 17 октября, днём температура продержится в районе +8...+10 градусов, а ночью опустится до +4...+6.

В пятницу, 18 октября, ночные температуры установятся на отметке 0...+2 градуса, а в пригороде ожидаются заморозки до –5 градусов. Днём же, отмечает Марина Виноградова, температура не поднимется выше +6 градусов.

Начиная со среды в городе будут идти дожди, а в пятницу синоптики ожидают, что пойдёт мокрый снег.

Похолодание пришло в Новосибирск в начале этой недели. Так, 14 октября синоптики сообщали, что в области уже идёт мокрый снег.

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