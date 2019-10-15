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«Невыносимое дело»: жителю Заельцовского района надоел звук вертолётов по ночам — он подал иск в суд

Новосибирца возмутило то, что Роспотребнадзор отказался замерять уровень шума

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Михаил Зозуля считает, что трассу полётов нужно изменить, чтобы вертолёты не мешали жителям своим шумом

Михаил Зозуля считает, что трассу полётов нужно изменить, чтобы вертолёты не мешали жителям своим шумом

Житель улицы Бородинской в Заельцовском районе Новосибирска Михаил Зозуля развернул борьбу против шумных вертолётов, которые летают рядом с жилыми домами.

— Они мешают спать всему посёлку. Начинают полёты с вечера и, бывает, до двух, до трёх часов ночи крутятся прямо над домами. Здоровенные вертолёты на малой высоте — это невыносимое дело, — рассказал корреспонденту НГС Михаил Зозуля.

«Вертолеты нарушают право людей на отдых ночью»

Иск от Михаила Зозули, который решил оспорить бездействие регионального Роспотребнадзора, поступил в Железнодорожный районный суд. Согласно Їтексту заявления, новосибирца не устраивают звуки вертолётов, которые летают над его районом «практически ежедневно на малой высоте с интервалом 5–10 минут». Полёты бывают как одиночными, так и парными. Это, по мнению сибиряка, приводит к «недопустимым шумовым нагрузкам на жителей», «нарушает их покой и право на отдых в ночное время».

Еще в мае этого года новосибирец попытался решить проблему в досудебном порядке. Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить, насколько законны ночные полёты вблизи жилых домов и не нарушаются ли допустимые уровни звукового давления и звука в жилом квартале.

— Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, рассмотрев жалобу, указало в своём ответе о невозможности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, чем нарушило, по мнению заявителя, его права, — говорится на сайте суда.

Через суд требует замерить уровень шума

В беседе с корреспондентом НГС Михаил Зозуля рассказал, что уже два года живёт на улице Бородинской и всё это время над посёлком периодически кружат вертолёты. По наблюдениям мужчины, они прилетают со стороны бывшего городского аэропорта. В последний раз это было пять дней назад.

— Это происходит не каждый день. Это происходит в основном в летний период, когда у людей открыты окна — вот что обидно. Зимой реже. Они могут три дня в неделю летать, могут один день в неделю летать. Могут прямо над жилым домом, могут левее, могут правее, — рассказал Михаил Зозуля.

По словам новосибирца, он не раз жаловался в транспортную прокуратуру. В одной из жалоб мужчина потребовал, чтобы специалисты измерили уровень шума и пояснили, есть ли тут нарушение. Работники прокуратуры перенаправили жалобу в Роспотребнадзор.

— Роспотребнадзор отписался, что у них нет методик измерения шума от аэропортов, хотя она там не совсем применима — там нужно применять другую немножко методику: замер шумов в жилых кварталах, жилых домах, — считает Михаил Зозуля.

По словам новосибирца, через суд он намерен добиться того, чтобы авторы «отписки» всё-таки пришли и сделали замеры.

— Потом мы опять будем писать в прокуратуру или обращаться в суд за устранением нарушения, чтобы трассы полётов немножко сместили, — пояснил Михаил Зозуля.

Корреспондент НГС направила в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области официальный запрос с просьбой прокомментировать отказ в проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Новосибирцы часто жалуются на ночные шумы, например на звук строительной техники и мусоровозов. Так, в апреле жители улицы Танковой проснулись из-за шума трактора, который ковшом собирал с дороги грязь. В мэрии позже заявили, что в таком виде уборки нарушений нет, но всё равно запретили дорожникам шуметь после 22:00. В конце мая жительница одного из домов в центре города прислала видео с мусоровозом, который шумел в стиле техно. А в сентябре жители дома № 13 на Красном проспекте жаловались на шумный ночной ремонт дороги под окнами.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    15 окт 2019 в 18:51

    Пусть купит защитные наушники, а вертолеты городу нужны.

    15 окт 2019 в 18:57

    - Рабинович, как вы добились, что над вашим домом больше не заходят на посадку самолеты
    - Я просто написал на своей крыше: "Добро пожаловать в Жмеринку!"
    - Причем здесь Жмеринка? Мы же в Бердичеве.
    - Вот именно. А теперь представьте, что говорили летчикам увидевшие эту надпись пассажиры.

    15 окт 2019 в 18:56

    То есть, согласно закона, у меня кот или собака в ночи заголосят, то мне штраф за нарушение! А вертолеты- это тише котов и собак???? Где одинаковые стандарты и подход сточки зрения закона?