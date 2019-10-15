«Невыносимое дело»: жителю Заельцовского района надоел звук вертолётов по ночам — он подал иск в суд

Михаил Зозуля считает, что трассу полётов нужно изменить, чтобы вертолёты не мешали жителям своим шумом Фото: Александр Ощепков / архив НГС

Житель улицы Бородинской в Заельцовском районе Новосибирска Михаил Зозуля развернул борьбу против шумных вертолётов, которые летают рядом с жилыми домами.

— Они мешают спать всему посёлку. Начинают полёты с вечера и, бывает, до двух, до трёх часов ночи крутятся прямо над домами. Здоровенные вертолёты на малой высоте — это невыносимое дело, — рассказал корреспонденту НГС Михаил Зозуля.

«Вертолеты нарушают право людей на отдых ночью» Иск от Михаила Зозули, который решил оспорить бездействие регионального Роспотребнадзора, поступил в Железнодорожный районный суд. Согласно Їтексту заявления, новосибирца не устраивают звуки вертолётов, которые летают над его районом «практически ежедневно на малой высоте с интервалом 5–10 минут». Полёты бывают как одиночными, так и парными. Это, по мнению сибиряка, приводит к «недопустимым шумовым нагрузкам на жителей», «нарушает их покой и право на отдых в ночное время».

Еще в мае этого года новосибирец попытался решить проблему в досудебном порядке. Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить, насколько законны ночные полёты вблизи жилых домов и не нарушаются ли допустимые уровни звукового давления и звука в жилом квартале.

— Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, рассмотрев жалобу, указало в своём ответе о невозможности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, чем нарушило, по мнению заявителя, его права, — говорится на сайте суда. Через суд требует замерить уровень шума В беседе с корреспондентом НГС Михаил Зозуля рассказал, что уже два года живёт на улице Бородинской и всё это время над посёлком периодически кружат вертолёты. По наблюдениям мужчины, они прилетают со стороны бывшего городского аэропорта. В последний раз это было пять дней назад.

— Это происходит не каждый день. Это происходит в основном в летний период, когда у людей открыты окна — вот что обидно. Зимой реже. Они могут три дня в неделю летать, могут один день в неделю летать. Могут прямо над жилым домом, могут левее, могут правее, — рассказал Михаил Зозуля.

