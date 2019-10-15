«Невыносимое дело»: жителю Заельцовского района надоел звук вертолётов по ночам — он подал иск в суд

Житель улицы Бородинской в Заельцовском районе Новосибирска Михаил Зозуля развернул борьбу против шумных вертолётов, которые летают рядом с жилыми домами.
— Они мешают спать всему посёлку. Начинают полёты с вечера и, бывает, до двух, до трёх часов ночи крутятся прямо над домами. Здоровенные вертолёты на малой высоте — это невыносимое дело, — рассказал корреспонденту НГС Михаил Зозуля.
«Вертолеты нарушают право людей на отдых ночью»
Иск от Михаила Зозули, который решил оспорить бездействие регионального Роспотребнадзора, поступил в Железнодорожный районный суд. Согласно Їтексту заявления, новосибирца не устраивают звуки вертолётов, которые летают над его районом «практически ежедневно на малой высоте с интервалом 5–10 минут». Полёты бывают как одиночными, так и парными. Это, по мнению сибиряка, приводит к «недопустимым шумовым нагрузкам на жителей», «нарушает их покой и право на отдых в ночное время».
Еще в мае этого года новосибирец попытался решить проблему в досудебном порядке. Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить, насколько законны ночные полёты вблизи жилых домов и не нарушаются ли допустимые уровни звукового давления и звука в жилом квартале.
— Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, рассмотрев жалобу, указало в своём ответе о невозможности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, чем нарушило, по мнению заявителя, его права, — говорится на сайте суда.
Через суд требует замерить уровень шума
В беседе с корреспондентом НГС Михаил Зозуля рассказал, что уже два года живёт на улице Бородинской и всё это время над посёлком периодически кружат вертолёты. По наблюдениям мужчины, они прилетают со стороны бывшего городского аэропорта. В последний раз это было пять дней назад.
— Это происходит не каждый день. Это происходит в основном в летний период, когда у людей открыты окна — вот что обидно. Зимой реже. Они могут три дня в неделю летать, могут один день в неделю летать. Могут прямо над жилым домом, могут левее, могут правее, — рассказал Михаил Зозуля.
По словам новосибирца, он не раз жаловался в транспортную прокуратуру. В одной из жалоб мужчина потребовал, чтобы специалисты измерили уровень шума и пояснили, есть ли тут нарушение. Работники прокуратуры перенаправили жалобу в Роспотребнадзор.
— Роспотребнадзор отписался, что у них нет методик измерения шума от аэропортов, хотя она там не совсем применима — там нужно применять другую немножко методику: замер шумов в жилых кварталах, жилых домах, — считает Михаил Зозуля.
По словам новосибирца, через суд он намерен добиться того, чтобы авторы «отписки» всё-таки пришли и сделали замеры.
— Потом мы опять будем писать в прокуратуру или обращаться в суд за устранением нарушения, чтобы трассы полётов немножко сместили, — пояснил Михаил Зозуля.
Корреспондент НГС направила в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области официальный запрос с просьбой прокомментировать отказ в проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Новосибирцы часто жалуются на ночные шумы, например на звук строительной техники и мусоровозов. Так, в апреле жители улицы Танковой проснулись из-за шума трактора, который ковшом собирал с дороги грязь. В мэрии позже заявили, что в таком виде уборки нарушений нет, но всё равно запретили дорожникам шуметь после 22:00. В конце мая жительница одного из домов в центре города прислала видео с мусоровозом, который шумел в стиле техно. А в сентябре жители дома