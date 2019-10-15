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Дорогу для спасения Родников от пробок не смогли открыть вовремя

Дата сдачи дороги на Фадеева-Гребенщикова сдвигается на неопределенный срок

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Короткий путь с&nbsp;Гребенщикова на Фадеева должен улучшить транспортную доступность Родников

Короткий путь с Гребенщикова на Фадеева должен улучшить транспортную доступность Родников

В Новосибирске не смогли сегодня, 15 октября, открыть движение по новому участку дороги на жилмассиве Родники, соединяющему улицы Фадеева и Гребенщикова. 

Срок 15 октября значился в документах конкурса на строительство дороги, который летом объявлял муниципалитет. 

Государственный контракт предусматривал строительство около 200 метров участка между Фадеева и Гребенщикова и реконструкцию железнодорожного переезда, его общая стоимость — 66 миллионов рублей. 

Сейчас на месте дорожной стройки еще идут работы, асфальт уже уложен, но многое не доделано. Проезд перегорожен, автомобили подъезжают, но разворачиваются. 

— Дата и точное время открытия движения пока не определены. В данный момент в части дороги ведутся работы по устройству ливневой канализации, освещения и тротуара, в части переезда ведутся работы по организации монтажа оборудования. После окончания монтажа и проведения пусконаладочных работ светофорного регулирования и фотофиксации будет определена дата открытия движения, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 

Напомним, по задумке властей короткий путь с Гребенщикова на Фадеева позволит улучшить транспортную доступность Родников и полнее задействовать скоростную улицу Георгия Колонды, вторая очередь которой была сдана год назад. Ранее мэр Анатолий Локоть называл стройку на Фадеева-Гребенщикова своим «любимым объектом»

Одновременно на Родниках строится еще одна дорога по улице Мясниковой, которая оптимизирует транспортные потоки в самом микрорайоне.

А вы ждете открытия дороги на Фадеева-Гребенщикова?

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      КОММЕНТАРИИ (22)

      Фото пользователя
      15 окт 2019 в 18:19

      Родники,матрешкины дворы,стрижи...купили квартиру по дешевку считай на холяву.и требуют что то еще.

      Фото пользователя
      15 окт 2019 в 18:16

      Ну собственно все в традициях мэрии. Мэр наобещал с три короба, в итоге вот что.

      алексус
      15 окт 2019 в 18:34

      Как всегда чтоб привлечь внимание написали в заголовке "сдвигается на неопределенный срок", типа " шеф, все пропало, гипс снимают!". Да ничего страшного, за недельку все доделают и к 7 ноября, глядишь, откроют))