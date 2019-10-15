Дорогу для спасения Родников от пробок не смогли открыть вовремя

В Новосибирске не смогли сегодня, 15 октября, открыть движение по новому участку дороги на жилмассиве Родники, соединяющему улицы Фадеева и Гребенщикова.
Срок 15 октября значился в документах конкурса на строительство дороги, который летом объявлял муниципалитет.
Государственный контракт предусматривал строительство около 200 метров участка между Фадеева и Гребенщикова и реконструкцию железнодорожного переезда, его общая стоимость — 66 миллионов рублей.
Сейчас на месте дорожной стройки еще идут работы, асфальт уже уложен, но многое не доделано. Проезд перегорожен, автомобили подъезжают, но разворачиваются.
— Дата и точное время открытия движения пока не определены. В данный момент в части дороги ведутся работы по устройству ливневой канализации, освещения и тротуара, в части переезда ведутся работы по организации монтажа оборудования. После окончания монтажа и проведения пусконаладочных работ светофорного регулирования и фотофиксации будет определена дата открытия движения, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Напомним, по задумке властей короткий путь с Гребенщикова на Фадеева позволит улучшить транспортную доступность Родников и полнее задействовать скоростную улицу Георгия Колонды, вторая очередь которой была сдана год назад. Ранее мэр Анатолий Локоть называл стройку на Фадеева-Гребенщикова своим «любимым объектом».
Одновременно на Родниках строится еще одна дорога по улице Мясниковой, которая оптимизирует транспортные потоки в самом микрорайоне.