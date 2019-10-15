Дорогу для спасения Родников от пробок не смогли открыть вовремя

Короткий путь с Гребенщикова на Фадеева должен улучшить транспортную доступность Родников

В Новосибирске не смогли сегодня, 15 октября, открыть движение по новому участку дороги на жилмассиве Родники, соединяющему улицы Фадеева и Гребенщикова.

Срок 15 октября значился в документах конкурса на строительство дороги, который летом объявлял муниципалитет.

Государственный контракт предусматривал строительство около 200 метров участка между Фадеева и Гребенщикова и реконструкцию железнодорожного переезда, его общая стоимость — 66 миллионов рублей.

Сейчас на месте дорожной стройки еще идут работы, асфальт уже уложен, но многое не доделано. Проезд перегорожен, автомобили подъезжают, но разворачиваются.