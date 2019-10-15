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Происшествия

В Новосибирской области дерево упало на провода и начало метать молнии. Очевидцы сняли видео

Пожарные справились с возгоранием меньше чем за десять минут

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Пожарные быстро справились с возгоранием&nbsp;

Пожарные быстро справились с возгоранием 

Сегодня утром 15 октября в Тогучине дерево упало на электропровода и вспыхнуло. 

Инцидент попал на видео. В ролике видно, как дерево начинает гореть, взрываться и метать молнии.

— В 11:35 пожарно-спасательное подразделение Тогучина среагировало на пожар — было установлено, что в результате короткого замыкания электропроводов произошло обугливание обрешетки жилых многоквартирных домов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Видео: очевидец происшествия

Пожарные справились с возгоранием меньше чем за десять минут. 

В середине июня разряд молнии убил 17-летнюю девушку в Колыванском районе Новосибирской области.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 17:21

    Выглядит очень эффектно.. Вспомнился фильм "Назад в будущее"

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 17:37

    Дерево-Перун. *задумчиво*

    Скажите, а вот это сейчас такой прикол - метонимию и синекдоху применять неправильно?
    Впрочем, чо это я? *ушла*

    Гость
    15 окт 2019 в 17:24

    Годный видосик