В Новосибирской области дерево упало на провода и начало метать молнии. Очевидцы сняли видео

Сегодня утром 15 октября в Тогучине дерево упало на электропровода и вспыхнуло.
Инцидент попал на видео. В ролике видно, как дерево начинает гореть, взрываться и метать молнии.
— В 11:35 пожарно-спасательное подразделение Тогучина среагировало на пожар — было установлено, что в результате короткого замыкания электропроводов произошло обугливание обрешетки жилых многоквартирных домов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Видео: очевидец происшествия
Пожарные справились с возгоранием меньше чем за десять минут.
В середине июня разряд молнии убил 17-летнюю девушку в Колыванском районе Новосибирской области.