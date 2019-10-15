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Зоопарк требует от мэрии снести три частных дома — это место застолбили под комплекс для жирафов

Зоопарк подал иск к администрации города в арбитраж

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На месте частных домов построят большой павильон для африканских животных

На месте частных домов построят большой павильон для африканских животных

Новосибирский зоопарк подал на мэрию в суд с требованием снести 3 дома на двух участках, расположенных на территории зоопарка, — на их месте появятся новые павильоны, в одном из которых поселят жирафов и других африканских животных.

Информация об иске появилась на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Как уточняется в определении суда, зоопарк потребовал устранить препятствия к использованию территории зоопарка. Для этого нужно снести три дома по адресу улица 2-я Ельцовка, 7, 26 и 26А. 

— [Дома сносятся для] строительства павильона для африканских животных. На месте одного участка будет строиться павильон для африканских животных. Поскольку мы уже начали заниматься этим вопросом, дальнейшее развитие зоопарка предусматривает, что там, где находится другой участок, будет ещё один павильон для животных. Это самострои, поэтому иски и идут, чтобы были признаны [и снесены], — объяснил директор зоопарка Андрей Шило.

Дома на улице 2-я Ельцовка находятся в границах Новосибирского зоопарка

Дома на улице 2-я Ельцовка находятся в границах Новосибирского зоопарка

В начале июля Андрей Шило сообщал, что на строительство большого комплекса для африканских животных потратят от 500 до 700 миллионов рублей

— Можем начать строить в 2020 году. Три года нам понадобится. Конечно же, долгожданный в этом году, мы начали эскизный проект для африканских животных. Наши дизайнеры вместе летали за границу для изучения данных проектов. Уже сформированы оба здания. Одно здание будет для жирафов и птиц, — резюмировал тогда директор зоопарка.

Так выглядит концепт павильона для африканских животных

Так выглядит концепт павильона для африканских животных

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить, действительно ли дома на территории зоопарка построены незаконно.

Зверей в новосибирском зоопарке становится больше не только за счет программ обмена, но и за счет естественной рождаемости: недавно у эдиповых тамаринов родился детёныш. Кстати, животные зоопарка тоже страдают от пришедшей в Новосибирск жары. Не верите? Убедитесь в этом сами — наш корреспондент провел у клеток целый день и снял, чем питомцы занимаются в самый зной.

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    КОММЕНТАРИИ (28)

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    15 окт 2019 в 17:37

    Так и получается, что "животные" решают, где людям жить.
    А Андрей Шило имхо нехооший человек...можно ведь было и по-человечьи договоиться)

    Вася
    15 окт 2019 в 17:38

    А может снести зоопарк и застроить всё дешовым жильём для переселенцев и молодых мамочек. Выдавать им там жильё бесплатно и давать всякие субсидии. Люди нуждаются в жилье и хотят переехать жить в Новосибирск.

    15 окт 2019 в 17:37

    Судя по фото, этот самострой появился раньше зоопарка :)