Зоопарк требует от мэрии снести три частных дома — это место застолбили под комплекс для жирафов

На месте частных домов построят большой павильон для африканских животных Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Анна Наумцева / НГС

Новосибирский зоопарк подал на мэрию в суд с требованием снести 3 дома на двух участках, расположенных на территории зоопарка, — на их месте появятся новые павильоны, в одном из которых поселят жирафов и других африканских животных. Информация об иске появилась на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Как уточняется в определении суда, зоопарк потребовал устранить препятствия к использованию территории зоопарка. Для этого нужно снести три дома по адресу улица 2-я Ельцовка, 7, 26 и 26А.

— [Дома сносятся для] строительства павильона для африканских животных. На месте одного участка будет строиться павильон для африканских животных. Поскольку мы уже начали заниматься этим вопросом, дальнейшее развитие зоопарка предусматривает, что там, где находится другой участок, будет ещё один павильон для животных. Это самострои, поэтому иски и идут, чтобы были признаны [и снесены], — объяснил директор зоопарка Андрей Шило.

Дома на улице 2-я Ельцовка находятся в границах Новосибирского зоопарка Фото: Николай Гурьянов / НГС

В начале июля Андрей Шило сообщал, что на строительство большого комплекса для африканских животных потратят от 500 до 700 миллионов рублей. — Можем начать строить в 2020 году. Три года нам понадобится. Конечно же, долгожданный в этом году, мы начали эскизный проект для африканских животных. Наши дизайнеры вместе летали за границу для изучения данных проектов. Уже сформированы оба здания. Одно здание будет для жирафов и птиц, — резюмировал тогда директор зоопарка.

Так выглядит концепт павильона для африканских животных Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить, действительно ли дома на территории зоопарка построены незаконно.