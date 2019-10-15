К волонтёру новосибирского штаба Навального нагрянули с обыском сотрудники СК и ждут его под дверью

Во время прошлых обысков сотрудники СК приехали домой к координатору штаба с болгаркой Фото: Дмитрий Здорников / НГС

К одному из волонтёров штаба Навального в Новосибирске Кириллу Левченко пришли сотрудники Следственного комитета — адвокат штаба сообщила, что СК намерен провести у него в квартире обыск. Об обысках в 30 регионах сегодня сообщила пресс-служба СК России. — Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования, — говорится на сайте федерального Следственного комитета.

Как объяснила корреспонденту НГС адвокат штаба Навального в Новосибирске Анджелика Чернявская, следователи не застали Кирилла Левченко дома, поэтому сейчас ждут его возвращения у квартиры. — В настоящий момент обыск в штабе не проводится, но домой к одному из сотрудников пришли из Следственного комитета, но поскольку дома его нет, они пока обыск не проводят, находятся в подъезде. Но в любом случае обыск проведут, — сказала она. Чернявская уверена, что обыск проводится незаконно и его основная цель — запугать и нанести имущественный ущерб. — Если они пришли домой, видимо, будет постановление Басманного суда города Москвы о проведении обыска жилища. Правда, учитывая, что само уголовное дело носит абсурдный характер, полагаем, что все эти постановления суда незаконны, однако оспорить их в данный момент не представляется возможным. Естественно, что ни о каких миллионах, доказательствах незаконности, каких-то финансовых операциях, что могло бы подойти под статью об отмывании доходов преступным путём, речи не идёт. Обыски проводятся, техника изымается, наносится имущественный ущерб ну и плюс это попытка нас запугать, куда уж без этого.