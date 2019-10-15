Задержали подозреваемых в убийстве девушки из Екатеринбурга, пропавшей так же, как и Наталья Устинова

Волонтеры, полицейские и родственники несколько дней искали Ксению, которая в одиночку отправилась продавать машину. Сегодня девушку нашли погибшей

В этот вторник, 15 октября, в Челябинске задержали подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которая поехала продавать машину и пропала. Наши коллеги из e1.ru собирают всю информацию о трагедии в режиме онлайн.



История исчезновения Ксении Каторгиной очень похожа на громкую пропажу 6 сентября жительницы Новосибирска Натальи Устиновой, которая на такси поехала покупать новый автомобиль. Спустя почти месяц сыщики обнаружили тело Натальи Устиновой. Преступников, которые причастны к её исчезновению и смерти, ищут до сих пор.