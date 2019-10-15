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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

Задержали подозреваемых в убийстве девушки из Екатеринбурга, пропавшей так же, как и Наталья Устинова

Источники НГС рассказали, связаны ли два дела — исчезновение свердловчанки и убийство сибирячки

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Волонтеры, полицейские и родственники несколько дней искали Ксению, которая в одиночку отправилась продавать машину. Сегодня девушку нашли погибшей

Волонтеры, полицейские и родственники несколько дней искали Ксению, которая в одиночку отправилась продавать машину. Сегодня девушку нашли погибшей

В этот вторник, 15 октября, в Челябинске задержали подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которая поехала продавать машину и пропала. Наши коллеги из e1.ru собирают всю информацию о трагедии в режиме онлайн.

История исчезновения Ксении Каторгиной очень похожа на громкую пропажу 6 сентября жительницы Новосибирска Натальи Устиновой, которая на такси поехала покупать новый автомобиль. Спустя почти месяц сыщики обнаружили тело Натальи Устиновой. Преступников, которые причастны к её исчезновению и смерти, ищут до сих пор.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту НГС, что убийцы Ксении Каторгиной никак не связаны с Натальей Устиновой. Хотя ранее предполагалось, что к исчезновению Каторгиной может быть причастна группировка, которая наследила в разных городах России.

Наталья Устинова пропала 6 сентября — она оставила на парковке ТЦ свою серебристую «Мазду» и поехала смотреть другую машину на такси. Источники НГС рассказали о трёх версиях убийства Устиновой.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    15 окт 2019 в 15:04

    Какая может быть связь бред какой то

    15 окт 2019 в 15:11

    Так это в Екатеринбурге? Пардон, но нам и своих преступлений хватает. Повеселил соседний рекламный материал о двух преподавателях из США и Великобритании, которые мечтают о том, чтобы на Земле все были 10-летними. А их на предмет педофилии проверяли? Знаете, многие иностранцы к едут в страны третьего мира, чтобы там порезвиться в меру своих пристрастий.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 15:07

    За такие преступления нужно садить пожизненно, коль нет смертной казни.