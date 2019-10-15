Сибиряк за шиворот утащил ребёнка со школьного двора, чтобы наказать за брошенный мусор

Видео, как мужчина тащит детей, сняли другие школьники Фото: читательница НГС

В Новосибирске полиция разбирается в конфликте, который в конце сентября произошёл на школьном дворе на улице Лобачевского. На видео попала потасовка: взрослый мужчина схватил двух детей и потащил к подъезду своего дома. Заявление в МВД после происшествия написала мама одного из мальчиков. Она требует наказать мужчину, который схватил за шиворот и увёл её десятилетнего сына. — Даниил со своей подругой отпросились погулять на школьную территорию. Я стою на улице, машину мою, бегут в слезах: «Мужчина схватил за шею». Поехали на место. Дети показали видео, как мужчина тащит моего ребёнка. Он сначала девочку схватил за шею, но она смогла вырваться, следом хватает моего ребенка и в таком состоянии с другим мальчиком тащит его. Они кричат, взрослые люди никто не реагирует. Дотащил до подъезда, — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего мальчика Оксана Миронова.

По её словам, мужчина отпустил детей, только когда вышел охранник жилого комплекса. — Он подумал, что мой ребёнок был в подъезде и мусорил, но по видеокамерам всё проверили — мой ребёнок не был вообще на этой территории, и вообще не общается с этими детьми, — утверждает Миронова. Она вызвала полицию и написала заявление на мужчину, который протащил её ребенка. По её словам, у Даниила проблемы со спиной и такие действия могли серьёзно сказаться на нём. К тому же поднятая соседом куртка, как утверждает женщина, слегка придушила ребёнка.

Видео: читательница НГС

Сергей Захаров, который тащил детей, ничего криминального в своих действиях не видит. Утверждает, что просто привёл хулиганов к охраннику. — Примерно двадцать человек, детей в подъезде под лестницей собрались, там намусорили, потом выбежали. Я кого поймал, уже в школьном дворе их застал, потому что дом напротив был. Просто взял, не за шкирку, а за рукава, и привёл. Я их просто привёл и сдал охране, и всё. На этом история заканчивается. Это не чьи-то дети были, а дети, которые как раз одни из тех, которые сидели под лестницей и намусорили кучу мусора, — рассказал корреспонденту НГС Захаров.