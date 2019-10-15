8 самых странных участников тетрис-флешмоба из Новосибирска (от гаишников до куклы из секс-шопа)

Жители Новосибирска продолжают присоединяться к мировому челленджу #tetrischallenge — среди участников уже есть сотрудники ДПС, школьники, коммунальщики, работники гостиницы... По правилам флешмоба, необходимо составить прямоугольник или квадрат таким образом, чтобы предметы складывались в нём, как при игре в тетрис. Показываем вам 8 самых ярких участников.
Изначально мировой флешмоб запустили сотрудники различных экстренных служб — в Новосибирске его подхватили в ГИБДД.
— Нам показалось это интересным, и мы решили принять участие в флешмобе, показать, какая техника и оборудование сегодня стоят на страже безопасности наших граждан на дорогах Новосибирской области, ведь таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
К флешбому присоединился и «Детский автогородок». Организация показала оборудование спецавтомобилей «Мобильный автогородок».
Не остались в стороне и коммунальщики, которые решили показать содержимое машины ремонтной бригады.
— Аварийно-ремонтная бригада теплосетевого подразделения СГК с новеньким «МАВРом» (машина для выездов на аварийные и ремонтные работы. — Прим. ред.) подхватила #tetrischallenge. Первыми в Новосибирске, — объяснили в публикации СГК.
Новосибирский отель River Park решил показать, что прячется в тележке горничной.
Ученики школы
Спортсмены также не остались в стороне. Футбольный клуб «Новосибирск» присоединился к мировому челленджу — команда составила прямоугольник из двух игроков, формы, инвентаря и других предметов, связанных с клубом.
К флешмобу подключились и кафе. Сеть пиццерий «Пицца Синица» решила показать, как готовится их главное блюдо.
В поиске в инстаграме по хештегу #tetrischallengensk только одна публикация — строго для взрослых.
В середине мая новосибирцам предложили присоединиться к ещё одному мировому флешмобу — #trashtag, но немного модернизировали его. Любителям собак предложили собирать мусор во время прогулки и публиковать фото под хештегом #trashtagdog: мы собрали самые классные кадры.