Рубрики
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 64.37
eur 70.93

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 64.37
eur 70.93

Все новости

Все новости
Город
Обзор

8 самых странных участников тетрис-флешмоба из Новосибирска (от гаишников до куклы из секс-шопа)

Смотрим, как выглядят новосибирцы в окружении своих рабочих инструментов

Поделиться

3 187
24 Обсудить
Изначально мировой флешмоб запустили сотрудники различных экстренных служб

Изначально мировой флешмоб запустили сотрудники различных экстренных служб

Жители Новосибирска продолжают присоединяться к мировому челленджу #tetrischallenge — среди участников уже есть сотрудники ДПС, школьники, коммунальщики, работники гостиницы... По правилам флешмоба, необходимо составить прямоугольник или квадрат таким образом, чтобы предметы складывались в нём, как при игре в тетрис. Показываем вам 8 самых ярких участников.

Изначально мировой флешмоб запустили сотрудники различных экстренных служб — в Новосибирске его подхватили в ГИБДД.

— Нам показалось это интересным, и мы решили принять участие в флешмобе, показать, какая техника и оборудование сегодня стоят на страже безопасности наших граждан на дорогах Новосибирской области, ведь таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ГИБДД показали содержимое машины ДПС

В ГИБДД показали содержимое машины ДПС

К флешбому присоединился и «Детский автогородок». Организация показала оборудование спецавтомобилей «Мобильный автогородок».

«Детский автогородок» учит ребят правилам дорожного движения

«Детский автогородок» учит ребят правилам дорожного движения

Не остались в стороне и коммунальщики, которые решили показать содержимое машины ремонтной бригады.

— Аварийно-ремонтная бригада теплосетевого подразделения СГК с новеньким «МАВРом» (машина для выездов на аварийные и ремонтные работы. — Прим. ред.) подхватила #tetrischallenge. Первыми в Новосибирске, — объяснили в публикации СГК.

В прямоугольник вошли 6 сотрудников, машина, лестницы, дорожные знаки и другие предметы, связанные с ремонтом теплосетей

В прямоугольник вошли 6 сотрудников, машина, лестницы, дорожные знаки и другие предметы, связанные с ремонтом теплосетей

Новосибирский отель River Park решил показать, что прячется в тележке горничной.

Отель решил показать, как важна работа горничной

Отель решил показать, как важна работа горничной

Ученики школы № 207 тоже решили принять участие в флешмобе.

Портфели, учебники, ручки и линейки&nbsp;— на этом фото всё, что необходимо четвероклассникам

Портфели, учебники, ручки и линейки — на этом фото всё, что необходимо четвероклассникам

Спортсмены также не остались в стороне. Футбольный клуб «Новосибирск» присоединился к мировому челленджу — команда составила прямоугольник из двух игроков, формы, инвентаря и других предметов, связанных с клубом.

Футболисты Новосибирска решили тоже принять участие в&nbsp;челлендже

Футболисты Новосибирска решили тоже принять участие в челлендже

К флешмобу подключились и кафе. Сеть пиццерий «Пицца Синица» решила показать, как готовится их главное блюдо.

В поиске в инстаграме по хештегу #tetrischallengensk только одна публикация — строго для взрослых. 

В середине мая новосибирцам предложили присоединиться к ещё одному мировому флешмобу — #trashtag, но немного модернизировали его. Любителям собак предложили собирать мусор во время прогулки и публиковать фото под хештегом #trashtagdog: мы собрали самые классные кадры.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

челленджtetrischallenge

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (24)

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 15:14

    Это точно взрослые люди?

    Макросс
    15 окт 2019 в 15:13

    Осеннее обострение на лицо

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 15:20

    Как на выборы идти, так все заняты. А как ерундой заниматься, все только за.