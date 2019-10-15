8 самых странных участников тетрис-флешмоба из Новосибирска (от гаишников до куклы из секс-шопа)

Жители Новосибирска продолжают присоединяться к мировому челленджу #tetrischallenge — среди участников уже есть сотрудники ДПС, школьники, коммунальщики, работники гостиницы... По правилам флешмоба, необходимо составить прямоугольник или квадрат таким образом, чтобы предметы складывались в нём, как при игре в тетрис. Показываем вам 8 самых ярких участников.

Изначально мировой флешмоб запустили сотрудники различных экстренных служб — в Новосибирске его подхватили в ГИБДД.

— Нам показалось это интересным, и мы решили принять участие в флешмобе, показать, какая техника и оборудование сегодня стоят на страже безопасности наших граждан на дорогах Новосибирской области, ведь таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

