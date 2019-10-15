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Милота

Назвали Лампочкой: таксист нашёл хозяйку для кошечки, с которой ездил на заказы

Несколько дней найденное животное каталось с водителем в машине

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Новая хозяйка решила взять котёнка, после того как умер её предыдущий питомец

Новая хозяйка решила взять котёнка, после того как умер её предыдущий питомец

Спасённому с улицы водителем такси в Ленинском районе Новосибирска маленькому котёнку нашли хозяйку.

Как рассказал корреспонденту НГС таксист Гасым Наджафов, вчера ему позвонила девушка из Первомайского района и сообщила, что хочет забрать котёнка.

— Сказала, что в новостях узнала. Самое главное, что нашли кошечке хорошую хозяйку. Когда она ехала забирать, то перед этим купила всё, что надо для котёнка. Сказала, что у неё был кот, но постарел и умер, вот она и решила забрать, — сообщил водитель.

Найденное животное теперь живет у сибирячки Елены. По её словам, она специально решила взять животное с улицы.

Теперь Лампочка живёт в любящей семье

— Потому что купленные животные не ведут себя так, как найденные на улице. Те, которых нашли на улице, совсем иначе относятся к человеку. Животные, которых покупаешь в питомниках, обычно не испытывают таких жизненных трудностей, и, соответственно, к человеку они никакой благодарности не испытывают. У меня был вислоухий шотландец, которого даже на руки нельзя было взять, знал себе цену или набивал её, уж не знаю. Вредный был. А эта кошечка такая милая и социальная, дети в восторге. Мы вполне подружились, жмётся ко мне, — поделилась впечатлениями Елена.

Девушка назвала маленькую кошку Лампочкой.

Котёнка таксист спас на улице Широкой — он как раз ехал с очередного заказа, когда заметил у стены дома маленький комочек. После этого котенок несколько дней катался с водителем в машине — Гасым Наджафов постелил ему одеяло и поил его молоком.

Новосибирцы часто спасают животных с улицы. Так, например, в начале июня командир отделения пожарной части № 4 Илья Александров нашел трех котят, когда возвращался с пожара под Новосибирском — его тут же вызвали на другое происшествие, и после того, как огонь потушили, пожарный кормил всю ночь котят из шприца. А через неделю нашёл им новых хозяев.

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    КОММЕНТАРИИ (101)

    Ленка
    15 окт 2019 в 14:44

    Елена и Гасым, спасибо за спасенную жизнь этой милахи ! Лампуська просто прелесть.

    Зевака
    15 окт 2019 в 14:47

    Как приятно читать такие новости. Думаю, что в очень добрые руки попала кошечка, конечно же с легкой руки таксиста.

    Елена К.
    15 окт 2019 в 15:06

    Подбирашки очень благодарны новым хозяевам. У наших знакомых муж зимой с улицы принес маленькую дворняжку, так она просто молилась (по-собачьи, конечно) на него. Встречала в прихожей, чувствовала его приближение с первого этажа, но не приставала, а ляжет и следит за каждым его шагом. А если жена его ругала, то она поскуливала и ползла к жене на пузе, виляя хвостом - заступалась.