Назвали Лампочкой: таксист нашёл хозяйку для кошечки, с которой ездил на заказы

— Сказала, что в новостях узнала. Самое главное, что нашли кошечке хорошую хозяйку. Когда она ехала забирать, то перед этим купила всё, что надо для котёнка. Сказала, что у неё был кот, но постарел и умер, вот она и решила забрать, — сообщил водитель.

— Потому что купленные животные не ведут себя так, как найденные на улице. Те, которых нашли на улице, совсем иначе относятся к человеку. Животные, которых покупаешь в питомниках, обычно не испытывают таких жизненных трудностей, и, соответственно, к человеку они никакой благодарности не испытывают. У меня был вислоухий шотландец, которого даже на руки нельзя было взять, знал себе цену или набивал её, уж не знаю. Вредный был. А эта кошечка такая милая и социальная, дети в восторге. Мы вполне подружились, жмётся ко мне, — поделилась впечатлениями Елена.



Девушка назвала маленькую кошку Лампочкой.

Котёнка таксист спас на улице Широкой — он как раз ехал с очередного заказа, когда заметил у стены дома маленький комочек. После этого котенок несколько дней катался с водителем в машине — Гасым Наджафов постелил ему одеяло и поил его молоком.