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Найденный в болоте истребитель И-153 «Чайка» воссоздали в Новосибирске. Смотрим, как он выглядит

Реставраторы сделали макет самолёта, в котором 80% родных деталей

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Чтобы сделать этот макет, новосибирские авиареставраторы использовали оригинальные металлические детали — их основная часть когда-то принадлежала истребителю И-153 «Чайка» с бортовым номером 75

Чтобы сделать этот макет, новосибирские авиареставраторы использовали оригинальные металлические детали — их основная часть когда-то принадлежала истребителю И-153 «Чайка» с бортовым номером 75

В Новосибирском государственном техническом университете сделали макет советского истребителя И-153 «Чайка» — его воссоздали из деталей настоящего самолёта.

Над изготовлением макета истребителя 1930-х годов работали сотрудники вуза и компании «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимира Бернса, рассказал пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета Юрий Лобанов.

Он уточнил, что советский поршневой истребитель И-153 «Чайка» был создан в 1938 году в опытном конструкторском бюро Поликарпова. Самолёты этой модели сыграли важную роль в боях на реке Халхин-Гол, принимали участие в начале Великой Отечественной войны.

Истребитель, детали которого использовали при создании макета, нашли в начале 90-х годов. По словам ведущего инженера лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ НЭТИ Виктора Лушина, самолёт был сбит, долгое время лежал в болоте, машина была покрыта ржавчиной. Он добавил, что истребитель нашли в районе Тверской области или Республики Карелия.

— В данном макете более 80% оригинальных металлических деталей, основная часть которых принадлежит самолёту с бортовым номером 75, — цитируют в пресс-службе НГТУ Владимира Бернса.

Пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов уточнил, что воссозданный самолёт выставят в музее военной техники в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Истребители этой модели принимали участие в начале Великой Отечественной войны

Истребители этой модели принимали участие в начале Великой Отечественной войны

Макет самолёта выставят в музее&nbsp;военной техники в Верхней Пышме

Макет самолёта выставят в музее военной техники в Верхней Пышме

Ранее в Новосибирский государственный технический университет привезли два разобранных бомбардировщика Ту-2 — один из них решили восстановить до лётного состояния. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    16 окт 2019 в 11:12

    Во время службы приходилось летать и на самолетах такого типа.

    16 окт 2019 в 11:15

    Так он не полетит больше?

    Дубинас
    16 окт 2019 в 11:15

    Шляпа. Вот уж кому заняться не чем. Для чего все это?