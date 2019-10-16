Найденный в болоте истребитель И-153 «Чайка» воссоздали в Новосибирске. Смотрим, как он выглядит

Чтобы сделать этот макет, новосибирские авиареставраторы использовали оригинальные металлические детали — их основная часть когда-то принадлежала истребителю И-153 «Чайка» с бортовым номером 75

Он уточнил, что советский поршневой истребитель И-153 «Чайка» был создан в 1938 году в опытном конструкторском бюро Поликарпова. Самолёты этой модели сыграли важную роль в боях на реке Халхин-Гол, принимали участие в начале Великой Отечественной войны.

Над изготовлением макета истребителя 1930-х годов работали сотрудники вуза и компании «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимира Бернса, рассказал пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета Юрий Лобанов.

В Новосибирском государственном техническом университете сделали макет советского истребителя И-153 «Чайка» — его воссоздали из деталей настоящего самолёта.

Истребитель, детали которого использовали при создании макета, нашли в начале 90-х годов. По словам ведущего инженера лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ НЭТИ Виктора Лушина, самолёт был сбит, долгое время лежал в болоте, машина была покрыта ржавчиной. Он добавил, что истребитель нашли в районе Тверской области или Республики Карелия.



— В данном макете более 80% оригинальных металлических деталей, основная часть которых принадлежит самолёту с бортовым номером 75, — цитируют в пресс-службе НГТУ Владимира Бернса.



Пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов уточнил, что воссозданный самолёт выставят в музее военной техники в городе Верхняя Пышма Свердловской области.