Поставили на охрану: в сквере Славы появились блоки с тревожными кнопками

Сигнал от кнопок будет уходить к охране сквера и в службу 112 Фото: Стас Соколов

В сквере Славы появились блоки с кнопками экстренного вызова служб для взрослых и детей.

Один их них поставили на центральной аллее ближе к улице Римского-Корсакова, второй — в другом конце парка, ближе к улице Станиславского.

На них размещены по две кнопки вызова с подсветкой и надписями, выполненными шрифтом Брайля (для слабовидящих), и переговорное устройство. Пункты смонтированы новосибирским предприятием «Инжиниринговая компания Дельтатехсервис» (структура крупного охранного агентства «Подразделение Д»).



Нижняя кнопка установлена на таком уровне, чтобы до неё легко мог дотянуться даже ребёнок 4–5 лет Фото: Стас Соколов

Как сообщили в новосибирской мэрии, установка кнопок экстренного вызова в сквере у Монумента Славы «предусмотрена проектом реконструкции этого объекта (в разделе, посвященном вопросам обеспечения безопасности на объекте) и в рамках нормативных предписаний антитеррористического законодательства для зеленых зон».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что тревожные кнопки — только часть программы по технической реконструкции сквера. Там уже практически смонтирована новая система освещения и звука.



Кроме кнопок экстренного вызова и новых фонарей в парке появились новые громкоговорители и камеры наблюдения Фото: Стас Соколов

— Такие пункты экстренного вызова в парках мы ставим впервые. Вторая кнопка там предусмотрена для детей, которые могут не дотянуться до обычной кнопки, удобной для взрослых, сообщила Терешкова.

По словам вице-мэра, вызов будет принимать единая служба экстренных вызовов (телефон 112) и собственная охрана сквера, которая должна появиться там после окончания реконструкции. По мнению Терешковой, новое устройство будет особенно полезно во время проведения в парке каких-то массовых мероприятий.

