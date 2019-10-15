Поставили на охрану: в сквере Славы появились блоки с тревожными кнопками

В сквере Славы появились блоки с кнопками экстренного вызова служб для взрослых и детей.
Один их них поставили на центральной аллее ближе к улице Римского-Корсакова, второй — в другом конце парка, ближе к улице Станиславского.
На них размещены по две кнопки вызова с подсветкой и надписями, выполненными шрифтом Брайля (для слабовидящих), и переговорное устройство. Пункты смонтированы новосибирским предприятием «Инжиниринговая компания Дельтатехсервис» (структура крупного охранного агентства «Подразделение Д»).
Как сообщили в новосибирской мэрии, установка кнопок экстренного вызова в сквере у Монумента Славы «предусмотрена проектом реконструкции этого объекта (в разделе, посвященном вопросам обеспечения безопасности на объекте) и в рамках нормативных предписаний антитеррористического законодательства для зеленых зон».
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что тревожные кнопки — только часть программы по технической реконструкции сквера. Там уже практически смонтирована новая система освещения и звука.
— Такие пункты экстренного вызова в парках мы ставим впервые. Вторая кнопка там предусмотрена для детей, которые могут не дотянуться до обычной кнопки, удобной для взрослых, сообщила Терешкова.
По словам вице-мэра, вызов будет принимать единая служба экстренных вызовов (телефон 112) и собственная охрана сквера, которая должна появиться там после окончания реконструкции. По мнению Терешковой, новое устройство будет особенно полезно во время проведения в парке каких-то массовых мероприятий.
Внешнее оформление стел напоминает по цветовой гамме фирменный стиль компании «Электронный город», которая в прошлом году установила в центре лавочки с вмонтированными передатчиками, раздающими Wi-Fi. А в этом году на Кошурникова появился небольшой сквер с Wi-Fi и точкой для подзарядки гаджетов. Как пояснили в мэрии, стелы в сквере у Монумента Славы такой функции не предусматривают, потому что «это не место для развлечений».