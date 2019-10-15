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Поставили на охрану: в сквере Славы появились блоки с тревожными кнопками

Также в парке теперь стоят новые громкоговорители и камеры наблюдения

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Сигнал от кнопок будет уходить к охране сквера и в службу 112&nbsp;

Сигнал от кнопок будет уходить к охране сквера и в службу 112 

В сквере Славы появились блоки с кнопками экстренного вызова служб для взрослых и детей.

Один их них поставили на центральной аллее ближе к улице Римского-Корсакова, второй — в другом конце парка, ближе к улице Станиславского.

На них размещены по две кнопки вызова с подсветкой и надписями, выполненными шрифтом Брайля (для слабовидящих), и переговорное устройство. Пункты смонтированы новосибирским предприятием «Инжиниринговая компания Дельтатехсервис» (структура крупного охранного агентства «Подразделение Д»).

Нижняя кнопка установлена на таком уровне, чтобы до неё легко мог дотянуться даже ребёнок 4–5 лет

Нижняя кнопка установлена на таком уровне, чтобы до неё легко мог дотянуться даже ребёнок 4–5 лет

Как сообщили в новосибирской мэрии, установка кнопок экстренного вызова в сквере у Монумента Славы «предусмотрена проектом реконструкции этого объекта (в разделе, посвященном вопросам обеспечения безопасности на объекте) и в рамках нормативных предписаний антитеррористического законодательства для зеленых зон».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что тревожные кнопки — только часть программы по технической реконструкции сквера. Там уже практически смонтирована новая система освещения и звука.

Кроме кнопок экстренного вызова и новых фонарей в парке появились новые громкоговорители и камеры наблюдения

Кроме кнопок экстренного вызова и новых фонарей в парке появились новые громкоговорители и камеры наблюдения

— Такие пункты экстренного вызова в парках мы ставим впервые. Вторая кнопка там предусмотрена для детей, которые могут не дотянуться до обычной кнопки, удобной для взрослых, сообщила Терешкова.

По словам вице-мэра, вызов будет принимать единая служба экстренных вызовов (телефон 112) и собственная охрана сквера, которая должна появиться там после окончания реконструкции. По мнению Терешковой, новое устройство будет особенно полезно во время проведения в парке каких-то массовых мероприятий.

Внешнее оформление стел напоминает по цветовой гамме фирменный стиль компании «Электронный город», которая в прошлом году установила в центре лавочки с вмонтированными передатчиками, раздающими Wi-Fi. А в этом году на Кошурникова появился небольшой сквер с Wi-Fi и точкой для подзарядки гаджетов. Как пояснили в мэрии, стелы в сквере у Монумента Славы такой функции не предусматривают, потому что «это не место для развлечений».

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    чао Мао
    15 окт 2019 в 13:50

    Бедный парк, это было произведение искусства. А теперь новый урод.

    Остается надеяться, что хотя бы новые громкоговорители будут молчать, а не отравлять и без того покалеченный парк музоном и прочей аудиовонью.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 13:55

    Дожили, блин... В местах сквера Славы- святых для любого советского и русского человека устанавливают "кнопки"... Блин...
    Да во времена юности моего Отца такого и не возможно было представить. Он сам говорил...
    Ну были драки и хулиганство. Было. И междушкольные и междурайонные драки были.
    И били морды в драках. И много "чего" было... До первой крови. И упавшего в драке никто не трогал в дальнейшем... Никогда!

    А чтобы напасть на парня шедшего с девушкой- это вообще нонсенс был. Это западло было...Такого не было! Окромя отморозков. Которых потом сами же и свои "отмудохивали"...

    А что сейчас???...Есть справедливость рабочего класса?
    Или смешно выглядит Это НАМ???

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 13:45

    нажал и тебя скрутили и увезли.и посадили