В Центральном парке отключили светомузыкальный фонтан и начали монтировать сцену

В Новосибирске отключили светомузыкальный фонтан в Центральном парке — его готовят к зиме.
— Технически это состоит из трёх этапов. Первый — слив воды, продув форсунок, узлов технологических. Второй — это промывание чаши и лотков бассейна, сливов. И третий этап — это герметизация и укрывание самого фонтана, — рассказал корреспонденту НГС директор Центрального парка Андрей Былин.
В этом году на фонтан решили не ставить на зиму светодиоды. Рабочие должны подготовить фонтан к холодам за десять дней.
— Мы не знаем пока ещё, как у нас фонтан поведёт себя эту зиму. Она у нас как бы экспериментальная. Пока не хотим ставить ни каток, ни светодиоды, — добавил Былин.
Также в парке начали устанавливать новую сцену. На нее потратили 12 миллионов рублей.
Монтаж новой сцены в Центральном парке должны закончить до конца октября.
В середине сентября новосибирец Станислав Ражев опубликовал на своём канале ролик с новым световым фонтаном, который торжественно был открыт в Центральном парке Новосибирска.