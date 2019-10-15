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В Центральном парке отключили светомузыкальный фонтан и начали монтировать сцену

В этом году на фонтан зимой решили не ставить светодиоды

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Фонтан не будет работать этой зимой

Фонтан не будет работать этой зимой

В Новосибирске отключили светомузыкальный фонтан в Центральном парке — его готовят к зиме. 

— Технически это состоит из трёх этапов. Первый — слив воды, продув форсунок, узлов технологических. Второй — это промывание чаши и лотков бассейна, сливов. И третий этап — это герметизация и укрывание самого фонтана, — рассказал корреспонденту НГС директор Центрального парка Андрей Былин.

В этом году на фонтан решили не ставить на зиму светодиоды. Рабочие должны подготовить фонтан к холодам за десять дней.

Рабочие должны подготовить фонтан к зиме за десять дней&nbsp;

Рабочие должны подготовить фонтан к зиме за десять дней 

— Мы не знаем пока ещё, как у нас фонтан поведёт себя эту зиму. Она у нас как бы экспериментальная. Пока не хотим ставить ни каток, ни светодиоды, — добавил Былин.

Также в парке начали устанавливать новую сцену. На нее потратили 12 миллионов рублей.

На новую сцену потратили 12 миллионов рублей — её монтаж должны закончить к концу октября

На новую сцену потратили 12 миллионов рублей — её монтаж должны закончить к концу октября

Монтаж новой сцены в Центральном парке должны закончить до конца октября.

В середине сентября новосибирец Станислав Ражев опубликовал на своём канале ролик с новым световым фонтаном, который торжественно был открыт в Центральном парке Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Жожоба
    15 окт 2019 в 13:08

    Правильно! Я считаю что лучше всего зимой поставить большой портрет Путина. 76% будут очень довольны.

    местный
    15 окт 2019 в 12:58

    Плевать на светодиоды, сделайте каток!

    Гость
    15 окт 2019 в 14:25

    А кто-нибудь знает, что за площадку делают для детей депутаты рядом. Там была небольшая Детская площадка, не разобрали и начали делать. Написано до 14 октября, но вчера были там, пока не понятно. Даже рабочих не было. Была бесплатная, а какая станет?