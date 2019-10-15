В Центральном парке отключили светомузыкальный фонтан и начали монтировать сцену

Фонтан не будет работать этой зимой

В Новосибирске отключили светомузыкальный фонтан в Центральном парке — его готовят к зиме.

— Технически это состоит из трёх этапов. Первый — слив воды, продув форсунок, узлов технологических. Второй — это промывание чаши и лотков бассейна, сливов. И третий этап — это герметизация и укрывание самого фонтана, — рассказал корреспонденту НГС директор Центрального парка Андрей Былин.

В этом году на фонтан решили не ставить на зиму светодиоды. Рабочие должны подготовить фонтан к холодам за десять дней.