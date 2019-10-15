Из-за долга в 14 тысяч рублей сибиряка связали и оставили умирать в горящем доме

В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела об убийстве дачника в СНТ «Цветущая Сибирь»: его избили, связали и оставили умирать в подожжённом доме.

По версии следствия, в сентябре 2018 года 32-летний, 27-летний и 25-летний новосибирцы приехали к своему знакомому, который жил в СНТ «Цветущая Сибирь» на территории Кировского района, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

По данным облпрокуратуры, гости напали на дачника во время выяснения отношений в связи с тем, что он якобы задолжал одному из них 14 тысяч рублей за ремонт «Мицубиси Кольт».