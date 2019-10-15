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Криминал

Из-за долга в 14 тысяч рублей сибиряка связали и оставили умирать в горящем доме

Обвиняемые утверждают, что убивать не хотели

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После поджога сгорело два дома

После поджога сгорело два дома

В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела об убийстве дачника в СНТ «Цветущая Сибирь»: его избили, связали и оставили умирать в подожжённом доме.

По версии следствия, в сентябре 2018 года 32-летний, 27-летний и 25-летний новосибирцы приехали к своему знакомому, который жил в СНТ «Цветущая Сибирь» на территории Кировского района, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

По данным облпрокуратуры, гости напали на дачника во время выяснения отношений в связи с тем, что он якобы задолжал одному из них 14 тысяч рублей за ремонт «Мицубиси Кольт». 

— Со слов одного из обвиняемых, долг возник из-за якобы оказанных услуг по ремонту автомобиля. Подтверждающих документов о наличии долга нет в уголовном деле — есть показания самого злоумышленника о том, что долг такой был. Установили, что потерпевший в действительности сдавал автомобиль для ремонта, но системой доказательств фактически выполненные работы подтверждены не были, — пояснил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемые били оппонента руками, ногами и разными предметами, в том числе 25-килограммовым диском от штанги. В итоге дачник потерял сознание. Гости забрали из его дома мобильный телефон и планшет. Потом они связали пострадавшему ноги, подожгли вещи и вышли из дома, при этом подперли снаружи входную дверь палкой.

В итоге пожар уничтожил и этот дом, и соседний, а избитый мужчина погиб, сообщили в облпрокуратуре.

Теперь трём гостям погибшего дачника предстоит ответить за это перед судом. Их обвиняют в убийстве (п. «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «уничтожении чужого имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 

По информации Дмитрия Лямкина, свою вину новосибирцы признали частично.

— Пояснили, что не хотели убивать, — уточнил старший помощник прокурора области.

Ранее Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об убийстве в СНТ «Печатник»: там 21-летний пассажир BMW получил смертельный удар топором от жильца дачного дома, возле которого застряла машина.

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    КОММЕНТАРИИ (51)

    Влад
    15 окт 2019 в 13:20

    Сожгли живого человека. Их на десять пожизненных сроков надо садить всех. Очень жаль что у нас смертной казни нет и хорошо бы было если бы казнь проводили таким же способом каким была убита жертва.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 13:18

    убивать не хотели...но убили...расстрел...

    Гость
    15 окт 2019 в 13:18

    Вот, вот.Лишнее доказательство, что смертная казнь нужна.