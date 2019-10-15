Из-за долга в 14 тысяч рублей сибиряка связали и оставили умирать в горящем доме

В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела об убийстве дачника в СНТ «Цветущая Сибирь»: его избили, связали и оставили умирать в подожжённом доме.
По версии следствия, в сентябре 2018 года 32-летний, 27-летний и 25-летний новосибирцы приехали к своему знакомому, который жил в СНТ «Цветущая Сибирь» на территории Кировского района, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
По данным облпрокуратуры, гости напали на дачника во время выяснения отношений в связи с тем, что он якобы задолжал одному из них 14 тысяч рублей за ремонт «Мицубиси Кольт».
— Со слов одного из обвиняемых, долг возник из-за якобы оказанных услуг по ремонту автомобиля. Подтверждающих документов о наличии долга нет в уголовном деле — есть показания самого злоумышленника о том, что долг такой был. Установили, что потерпевший в действительности сдавал автомобиль для ремонта, но системой доказательств фактически выполненные работы подтверждены не были, — пояснил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемые били оппонента руками, ногами и разными предметами, в том числе 25-килограммовым диском от штанги. В итоге дачник потерял сознание. Гости забрали из его дома мобильный телефон и планшет. Потом они связали пострадавшему ноги, подожгли вещи и вышли из дома, при этом подперли снаружи входную дверь палкой.
В итоге пожар уничтожил и этот дом, и соседний, а избитый мужчина погиб, сообщили в облпрокуратуре.
Теперь трём гостям погибшего дачника предстоит ответить за это перед судом. Их обвиняют в убийстве (п. «д», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «уничтожении чужого имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.
По информации Дмитрия Лямкина, свою вину новосибирцы признали частично.
— Пояснили, что не хотели убивать, — уточнил старший помощник прокурора области.
Ранее Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об убийстве в СНТ «Печатник»: там 21-летний пассажир BMW получил смертельный удар топором от жильца дачного дома, возле которого застряла машина.