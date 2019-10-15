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Новосибирцы написали 80 заявлений в полицию из-за кредитов по поддельным паспортам

Как правило, в паспортах верные данные, но фотография другого человека

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Мошенники берут кредиты по поддельному паспорту: серия и номер верны, но фотография владельца отличается

Мошенники берут кредиты по поддельному паспорту: серия и номер верны, но фотография владельца отличается

За последние три месяца на территории Новосибирской области зарегистрировано 80 преступлений в сфере кредитования. Такую статистику предоставил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Щекотин

В начале октября НГС рассказывал историю Марты Медведевой, которая случайно узнала, что мошенники взяли на неё кредиты в салонах связи по поддельному паспорту — номер и серия совпадали с настоящими, но на фотографии была другая девушка. Жительница Новосибирска узнала о просроченных займах, которые не брала, запросив выписку из Национального бюро кредитных историй. Позже банки, одобрившие кредиты по поддельному паспорту, сказали, что уберут эту информацию из кредитной истории девушки.

Сергей Щекотин добавил, что сейчас по этому заявлению проводится проверка в порядке статьи 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении».

НГС сделал инструкцию, как проверить, есть ли на вас чужой долг.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    15 окт 2019 в 12:44

    Если уж Сбербанк сливает персональные данные, то это стандартное мошенничество. все закономерно: люди-беднеют, преступность-развивается.