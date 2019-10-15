Новосибирцы написали 80 заявлений в полицию из-за кредитов по поддельным паспортам

За последние три месяца на территории Новосибирской области зарегистрировано 80 преступлений в сфере кредитования. Такую статистику предоставил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Щекотин

В начале октября НГС рассказывал историю Марты Медведевой, которая случайно узнала, что мошенники взяли на неё кредиты в салонах связи по поддельному паспорту — номер и серия совпадали с настоящими, но на фотографии была другая девушка. Жительница Новосибирска узнала о просроченных займах, которые не брала, запросив выписку из Национального бюро кредитных историй. Позже банки, одобрившие кредиты по поддельному паспорту, сказали, что уберут эту информацию из кредитной истории девушки.