На Связистов поставили новую камеру, чтобы остановить наглых водителей грузовиков

Камеры поставили недалеко от пересечения Связистов и Титова

На улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска поставили новую видеокамеру для фиксации нарушений ПДД — она позволит наказать водителей грузовиков, которые ездят по запрещённому участку.

Камера появилась недалеко от перекрёстка с улицей Титова при движении по Связистов в направлении улицы Расковой, сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области. Поставили камеру в зоне действия знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».



— Интеллектуальный видеофиксатор «ГРОМ-1» фиксирует все транспортные средства, движущиеся со скоростями до 300 километров в час в любое время суток, — рассказали в Госавтоинспекции.

