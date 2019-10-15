На Связистов поставили новую камеру, чтобы остановить наглых водителей грузовиков

На улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска поставили новую видеокамеру для фиксации нарушений ПДД — она позволит наказать водителей грузовиков, которые ездят по запрещённому участку.
Камера появилась недалеко от перекрёстка с улицей Титова при движении по Связистов в направлении улицы Расковой, сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области. Поставили камеру в зоне действия знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».
— Интеллектуальный видеофиксатор «ГРОМ-1» фиксирует все транспортные средства, движущиеся со скоростями до 300 километров в час в любое время суток, — рассказали в Госавтоинспекции.
В ГИБДД уточнили, что камера автоматически распознаёт госномера, классифицирует машины и передаёт все данные в Центр организации дорожного движения. Это позволит наказывать водителей, которые игнорируют знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».
В отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что камеру поставили в том числе из-за многочисленных жалоб местных жителей — их возмущает то, что водители грузовиков нарушают запрет и ездят по этому участку, чтобы сократить путь. Асфальт в этом месте новый и не предназначен для такой нагрузки, пояснили в Госавтоинспекции.
Ранее видеокамеры для фиксации нарушений ПДД повесили на пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского в Заельцовском районе — с их помощью можно будет штрафовать водителей, которые остановились на вафельной разметке.