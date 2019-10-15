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Дороги и транспорт

На Связистов поставили новую камеру, чтобы остановить наглых водителей грузовиков

Они игнорируют запрещающий знак и едут по новому асфальту

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Камеры поставили недалеко от пересечения Связистов и Титова

Камеры поставили недалеко от пересечения Связистов и Титова

На улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска поставили новую видеокамеру для фиксации нарушений ПДД — она позволит наказать водителей грузовиков, которые ездят по запрещённому участку.

Камера появилась недалеко от перекрёстка с улицей Титова при движении по Связистов в направлении улицы Расковой, сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области. Поставили камеру в зоне действия знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».

— Интеллектуальный видеофиксатор «ГРОМ-1» фиксирует все транспортные средства, движущиеся со скоростями до 300 километров в час в любое время суток, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что камера автоматически распознаёт госномера, классифицирует машины и передаёт все данные в Центр организации дорожного движения. Это позволит наказывать водителей, которые игнорируют знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

В отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что камеру поставили в том числе из-за многочисленных жалоб местных жителей — их возмущает то, что водители грузовиков нарушают запрет и ездят по этому участку, чтобы сократить путь. Асфальт в этом месте новый и не предназначен для такой нагрузки, пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее видеокамеры для фиксации нарушений ПДД повесили на пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского в Заельцовском районе — с их помощью можно будет штрафовать водителей, которые остановились на вафельной разметке. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Хрюша
    15 окт 2019 в 11:43

    На плотину ГЭС надо камеры поставить, там грузовое движение запрещено, а они валом валят, да еще и груженые. Всем грузовикам, кого зафиксировала камера - административку согласно закону!

    15 окт 2019 в 11:57

    Таких камер нужно повесить по всему городу .Особенно для тех которые любят занимать левый ряд, да гонять под сотку.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 11:48

    Я пральна панЯл, чо еслиф большы 300 идёш, штрафа не буит?