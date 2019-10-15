Таксист попал под административное дело после конфликта с матерью двухлетнего сына

В Новосибирске полицейские возбудили административное дело о побоях на таксиста, который выкинул сибирячку с двухлетним сыном из машины.
— 14 октября в отдел полиции
Полицейские сейчас проводят проверку инцидента, административное дело возбуждено по ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Автор: читательница Ксения
Конфликт между женщиной и таксистом произошёл вчера утром. Она собиралась отвезти ребенка в детский сад и вызвала машину. После того, как таксист начала выполнять заказ, женщина заметила, что приехал не тот водитель, который был указан в приложении. По её словам, после непродолжительного разговора водитель вышел из машины, открыл дверь и схватил ребёнка, а потом ударил её по затылку.
После публикации новости таксист связался с НГС и рассказал свою версию событий. По его словам, всё было совсем иначе.