Таксист попал под административное дело после конфликта с матерью двухлетнего сына

В Новосибирске полицейские возбудили административное дело о побоях на таксиста, который выкинул сибирячку с двухлетним сыном из машины.

— 14 октября в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в ходе поездки в такси между ней и водителем произошел конфликт. В результате конфликта водитель, применив силу, высадил женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из машины на одной из улиц города, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

