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Криминал

Таксист попал под административное дело после конфликта с матерью двухлетнего сына

Конфликт между таксистом и пассажиркой попал на видео

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На видео видно, как водитель вышвыривает пассажиров

На видео видно, как водитель вышвыривает пассажиров

В Новосибирске полицейские возбудили административное дело о побоях на таксиста, который выкинул сибирячку с двухлетним сыном из машины.

— 14 октября в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в ходе поездки в такси между ней и водителем произошел конфликт. В результате конфликта водитель, применив силу, высадил женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из машины на одной из улиц города, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские сейчас проводят проверку инцидента, административное дело возбуждено по ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Автор: читательница Ксения

Конфликт между женщиной и таксистом произошёл вчера утром. Она собиралась отвезти ребенка в детский сад и вызвала машину. После того, как таксист начала выполнять заказ, женщина заметила, что приехал не тот водитель, который был указан в приложении. По её словам, после непродолжительного разговора водитель вышел из машины, открыл дверь и схватил ребёнка, а потом ударил её по затылку.

После публикации новости таксист связался с НГС и рассказал свою версию событий. По его словам, всё было совсем иначе.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    15 окт 2019 в 10:38

    Заистерила одна, штраф второму. Все все поняли.

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    15 окт 2019 в 10:39

    насколько сядет РСП-шка?

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    15 окт 2019 в 10:43

    Типичная яжемать