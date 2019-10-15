Адвокат переоформил на себя четыре квартиры заёмщиков и получил срок

Адвокат Сергей Пищук получил срок в колонии общего режима — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Густаво Зырянов / НГС, скриншот с сайта tcm10.ru

Сегодня, 15 октября, в Новосибирске завершился судебный процесс над адвокатом Сергеем Пищуком, который пытался отнять квартиры и дома у пятерых человек из-за просрочки по договорам займа. Центральный районный суд приговорил адвоката к пяти годам колонии общего режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. Юриста признали виновным в четырёх случаях мошенничества и в одном покушении на мошенничество.

— Дело рассмотрено в закрытом режиме, — уточнила Ксения Короед. Согласно материалам дела, юрист при участии своей помощницы отнимал у владельцев недвижимость в Новосибирске и Бердске.

— По версии следствия, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества, при этом, пользуясь юридической неграмотностью заёмщиков, убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя его помощницы, предусматривающей широкие полномочия по распоряжению заложенной недвижимостью. Кроме того, договоры займов предусматривали условия о выплате неустойки в размере 2–7% от суммы займа за каждый день просрочки. Через некоторое время после выдачи займов мужчина уклонялся от получения платежей заёмщиков либо предоставлял им отсрочку по платежам, убеждая, что якобы не будет начислять проценты за просрочку, тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки, — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

По данным облпрокуратуры, после этого адвокат заключал соглашения об отступном со своей помощницей, у которой были доверенности от должников. По условиям этих соглашений, заёмщики передавали адвокату в счёт долга своё жильё.



— Эти соглашения заключались без ведома заёмщиков, и в них указывалась существенно заниженная стоимость передаваемого в качестве отступного недвижимого имущества, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

По информации гособвинения, всего в 2013–2015 годах адвокат отнял недвижимость у четырёх владельцев, квартиры были переоформлены на Пищука. Ещё в одном случае сделать это не получилось, потому что владелица квартиры в Бердске обратилась в Росреестр и написала заявление о том, чтобы сделки с её недвижимостью были возможны только при её личном участии.

Как поясняли ранее в облпрокуратуре, позже обманутые заёмщики обратились в суды и добились того, чтобы соглашения об отступном были признаны незаключёнными.

По данным источника, знакомого с ходом рассмотрения уголовного дела, в суде свою вину адвокат не признал. Он заявил, что считает себя потерпевшим, так как должники, с которыми у него были гражданско-правовые отношения, не выполняли свои обязательства по договорам займа. Больше двух лет — с 26 мая 2017 года — адвоката содержат в СИЗО. Этот срок ему зачтут в счёт отбытия наказания.