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Лишённый прав водитель «Калины» сломал череп в ДТП с припаркованным авто

Он въехал в стоящую «Тойоту» на улице Тульской и получил тяжёлые травмы

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ДТП случилось после полуночи в частном секторе Кировского района

ДТП случилось после полуночи в частном секторе Кировского района

В ночь на вторник, 15 октября, в Кировском районе Новосибирска водитель «Лады Калины» врезался в припаркованную «Тойоту» и получил тяжёлые травмы.

По данным городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 00:02 возле дома № 253А по улице Тульской.

— Водитель 1984 года рождения на автомобиле «Лада Калина» двигался по улице Тульской со стороны 1-й переулок Успенского в сторону улицы Костычева. В пути следования совершил наезд на припаркованный автомобиль «Тойота Дюна», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

По его информации, в это время в «Тойоте» никого не было. Водителя «Калины» после ДТП увезли в больницу с ушибом головного мозга, переломом основания черепа и челюстно-лицевой травмой. Также автоинспекторы выяснили, что пострадавший лишён водительских прав.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

На прошлой неделе водителя грузовика зажало в кабине после ДТП на Автогенной. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Ольга
    15 окт 2019 в 08:52

    Кара настигла

    Свершилось
    15 окт 2019 в 09:12

    После прочтения заголовка «..сломал череп...» промелькнула мысль: только бы себе.
    Вот сейчас все правильно и хорошо в этой новости.
    Жаль, конечно, человека, чья машина пострадала.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 08:57

    Если меня лишили прав, значит не нужно мне за руль садится. Если пациент этого не понимает, его встречает больница. Вроде, логично.