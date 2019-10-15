Лишённый прав водитель «Калины» сломал череп в ДТП с припаркованным авто

— Водитель 1984 года рождения на автомобиле «Лада Калина» двигался по улице Тульской со стороны 1-й переулок Успенского в сторону улицы Костычева. В пути следования совершил наезд на припаркованный автомобиль «Тойота Дюна», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

В ночь на вторник, 15 октября, в Кировском районе Новосибирска водитель «Лады Калины» врезался в припаркованную «Тойоту» и получил тяжёлые травмы.

По его информации, в это время в «Тойоте» никого не было. Водителя «Калины» после ДТП увезли в больницу с ушибом головного мозга, переломом основания черепа и челюстно-лицевой травмой. Также автоинспекторы выяснили, что пострадавший лишён водительских прав.

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