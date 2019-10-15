«Закатила истерику»: таксист рассказал, почему вышвырнул из машины пассажирку с двухлетним сыном

По словам таксиста, при заказе машины пассажирка не указала, что поедет с ребёнком Фото: Ксения, Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский таксист, высадивший из машины мать с двухлетним ребёнком, рассказал свою версию этой истории. После того, как накануне вечером НГС опубликовал новость о конфликте между таксистом и пассажиркой, на электронную почту редакции пришло письмо от некоего Геннадия. Автор письма утверждает, что он и есть тот самый водитель такси — он попросил изложить его версию событий. По словам таксиста, в понедельник, 14 октября около 10:00 ему поступил заказ от клиентов. — По недоразумению не проходила регистрация моих прав — я временно работал под другим профилем, — уточнил водитель такси.

По его версии, при заказе машины девушка не указала, что поедет с ребёнком, а в автомобиле не было детского кресла. Автор письма уточнил, что если бы при вызове клиентка сделала соответствующую отметку, то он даже не получил бы этот заказ, так как без кресла не имеет права возить детей. «Сев в машину, она стала предъявлять претензии, что приехал не тот, кто указан в профиле. В ответ на это я предложил ей отказаться от заказа, так как у меня нет кресла, и выйти из машины. Она закатила истерику, напугала ребенка своим истошным визгом и отказалась выходить, сказав: «Нет, ты нас повезёшь без кресла». Я отказался, остановился. Она на мои просьбы выйти из машины начала блокировать дверь. Мне пришлось взять её под локти и вывести вместе с ребенком из машины — иначе это грозило перерасти в очень долгую стоянку», — пишет таксист. По словам водителя, когда он выводил девушку из машины, она стала сопротивляться. «Со всего маху ударила дверью мне по пальцу, причинив лёгкие телесные повреждения: ушиб, синяк, разрыв, что и зафиксировала справка из травмпункта. Заявление о нанесении лёгких телесных повреждений будет подано в ближайшие сутки. Как защищаться от таких неадекватных женщин — не знаю, возможно, нужно было стоять до посинения и ждать, когда она сама покинет машину,» — рассуждает автор письма.

Он считает, что девушка «совершенно исказила» суть конфликта, а также напугала ребенка и людей, которые были поблизости.