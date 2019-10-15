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Образование

НГУ вошёл в тройку лучших вузов развивающейся Европы

Он обогнал 347 университетов в престижном рейтинге

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За год Новосибирский государственный университет опустился в рейтинге на одну строчку

За год Новосибирский государственный университет опустился в рейтинге на одну строчку

Новосибирский государственный университет попал в тройку лучших вузов развивающейся Европы и Центральной Азии, который составила британская компания Quacquarelli Symonds.

Всего в рейтинг «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2020» вошли 350 лучших высших учебных заведений, в том числе 105 российских.

Новосибирский государственный университет расположился на третьей строчке — по сравнению с прошлогодним рейтингом он потерял одну позицию. Новосибирский вуз опередили МГУ имени М. В. Ломоносова (это абсолютный лидер рейтинговой таблицы) и Санкт-Петербургский государственный университет, который в этом году занял второе место. Также в пятёрке лидеров оказались Тартуский университет (Эстония) и Карлов университет (Чешская Республика).

Кроме того, в этот рейтинг попал Новосибирский государственный технический университет: он расположился на 92-м месте, опустившись на 10 строчек по сравнению с прошлым годом.

При оценке вузов составители рейтинга учитывали 10 критериев: научную репутацию университетов, их репутацию среди работодателей, соотношение числа студентов и преподавателей, долю зарубежных преподавателей, количество опубликованных статей, цитируемость, долю иностранных студентов, долю сотрудников с учёной степенью, присутствие вузов в Интернете и эффективность интернет-ресурсов.

Ранее рейтинг вузов страны опубликовало российское издание Forbes. Новосибирский государственный университет в нём не только не вошел в первую десятку, но даже не занял первое место из учебных заведений города — лучшей оказалась Новосибирская государственная консерватория имени Глинки.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    знаток
    15 окт 2019 в 08:07

    Имеется ввиду на пост-советском пространстве, типа Молдавии, Украины, Азербайджана и пр.
    Они б еще с Нигерией сравнили или с Науру.

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 08:10

    Рад, что хоть Узбекистан смогли обогнать

    Фото пользователя
    15 окт 2019 в 08:08

    Дык вон ано кокое нашэ нэгэу! А то нивдамёк было.