НГУ вошёл в тройку лучших вузов развивающейся Европы

За год Новосибирский государственный университет опустился в рейтинге на одну строчку

Новосибирский государственный университет расположился на третьей строчке — по сравнению с прошлогодним рейтингом он потерял одну позицию. Новосибирский вуз опередили МГУ имени М. В. Ломоносова (это абсолютный лидер рейтинговой таблицы) и Санкт-Петербургский государственный университет, который в этом году занял второе место. Также в пятёрке лидеров оказались Тартуский университет (Эстония) и Карлов университет (Чешская Республика).

Всего в рейтинг «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2020» вошли 350 лучших высших учебных заведений, в том числе 105 российских.

Новосибирский государственный университет попал в тройку лучших вузов развивающейся Европы и Центральной Азии, который составила британская компания Quacquarelli Symonds.

Кроме того, в этот рейтинг попал Новосибирский государственный технический университет: он расположился на 92-м месте, опустившись на 10 строчек по сравнению с прошлым годом.



При оценке вузов составители рейтинга учитывали 10 критериев: научную репутацию университетов, их репутацию среди работодателей, соотношение числа студентов и преподавателей, долю зарубежных преподавателей, количество опубликованных статей, цитируемость, долю иностранных студентов, долю сотрудников с учёной степенью, присутствие вузов в Интернете и эффективность интернет-ресурсов.



Ранее рейтинг вузов страны опубликовало российское издание Forbes. Новосибирский государственный университет в нём не только не вошел в первую десятку, но даже не занял первое место из учебных заведений города — лучшей оказалась Новосибирская государственная консерватория имени Глинки.

