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Культура

Картина новосибирской художницы стала частью международного календаря

Её выбрали для участия в международном проекте «Ангелы Мира»

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Работа выполнена акрилом

Работа выполнена акрилом

Картину новосибирской художницы Марины Нота «Ангел жизни» выбрали для участия в международном проекте «Ангелы Мира». 

«Ну вот я и в проекте! Самой не верится! Два года назад в Сочинском художественном музее впервые с ним [проектом] ознакомилась. Его Ангелы "летают" по всему миру! Захватывало дух от проникновенных взглядов таких разных ангелов, созданных видением талантливых людей, от их историй. И мой "Ангел жизни" поселился среди этих шедевров, дарящих свет и добро людям, повествующих о жизненных перипетиях, которые побуждают неоглядно верить в добро, чудо, справедливость!Спасибо! Всем создателям, вдохновителям проекта!» — написала у себя на странице во «ВКонтакте» художница. 

Как указано на сайте «Ангелов Мира» — это международный художественный проект, целью которого является создание календаря, состоящего из 365 картин от 365 художников из разных городов и стран на тему «Ангел-хранитель». При этом размер картин должен быть строго 1×1 метр. В итоге должно получится единое полотно — «Календарь Ангелов». 

Согласно графику выставок на сайте, до конца апреля инсталляция будет путешествовать в России, затем её покажут в Европе. 

Новосибирские художники часто творчески реагируют на события в стране и мире. Так, например, новосибирец Константин Ерёменко написал портрет шамана Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Позже художник продал её на аукционе за 23 тысячи рублей.

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