«Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в овертайме

Увы,мне,увы... 15 окт 2019 в 01:58

Можно поздравить НХ с заслуженной победой...Складывается впечатление,что команды из подвала таблицы прерывают свои неудачные серии именно на Сибири...Продолжаем дарить очки командам,стоящим ниже по таблице.По-моему все "подвальные" команды уже считают своим долгом выиграть у Сибири...Ещё до игры плюсуют два оча себе в полупустую копилку...Кстати,кто-то из игроков сказал на официальном сайте,что проигрыш Барысу -недоразумение...Ой ли?А что тогда было сегодня?Какое ещё слово подойдёт?