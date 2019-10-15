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«Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в овертайме

Счёт игры 1:2

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Игра проходила в Нижнекамске

Игра проходила в Нижнекамске

Сегодня, 15 октября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 1:2.

Во время первого периода счёт открыт не был. Первую шайбу новосибирцы пропустили во втором периоде, на 35-й минуте.

На 45-й минуте «Сибири» удалось забросить первую шайбу — автором гола стал нападающий Александр Шаров. 

Первый гол «Сибири»

Исход игры определил овертайм. На 61-й минуте матча нападающий «Нефтехимика» Мэтт Уайт забил решающую шайбу в ворота «Сибири».

На прошлой неделе «Сибирь» проиграла нурсултанскому «Барысу» со счётом 0:2.

По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в среду, 16 октября, с московским «Спартаком». В турнирной таблице конференции «Восток» «Сибирь» занимает 7-е место.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    15 окт 2019 в 01:48

    Очередной отскок. Правда, с такими тупыми (как Трактор, например) конкурентами могут и вползти на 8 место... (которое, правда, ничего не дает, кроме лишних 4-5 матчей :)

    Увы,мне,увы...
    15 окт 2019 в 01:58

    Можно поздравить НХ с заслуженной победой...Складывается впечатление,что команды из подвала таблицы прерывают свои неудачные серии именно на Сибири...Продолжаем дарить очки командам,стоящим ниже по таблице.По-моему все "подвальные" команды уже считают своим долгом выиграть у Сибири...Ещё до игры плюсуют два оча себе в полупустую копилку...Кстати,кто-то из игроков сказал на официальном сайте,что проигрыш Барысу -недоразумение...Ой ли?А что тогда было сегодня?Какое ещё слово подойдёт?

    Ксюня
    15 окт 2019 в 01:44

    Ну не шмогла я не шмогла. Не виноватая я - они сами выиграли.