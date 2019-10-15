«Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в овертайме

Сегодня, 15 октября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 1:2.
Во время первого периода счёт открыт не был. Первую шайбу новосибирцы пропустили во втором периоде, на 35-й минуте.
На 45-й минуте «Сибири» удалось забросить первую шайбу — автором гола стал нападающий Александр Шаров.
Первый гол «Сибири»
Исход игры определил овертайм. На 61-й минуте матча нападающий «Нефтехимика» Мэтт Уайт забил решающую шайбу в ворота «Сибири».
На прошлой неделе «Сибирь» проиграла нурсултанскому «Барысу» со счётом 0:2.
По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в среду, 16 октября, с московским «Спартаком». В турнирной таблице конференции «Восток» «Сибирь» занимает 7-е место.