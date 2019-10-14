В Новосибирске таксист вышвырнул мать с двухлетним ребенком из машины. Девушка обратилась в полицию

Водитель сначала схватил сына Ксении, а затем выкинул девушку Фото: Ксения, Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 14 октября, водитель такси Gett во время поездки выкинул из салона пассажирку и её двухлетнего сына. По словам Ксении, пассажирки, она вызвала машину утром, чтобы отвезти сына в детский сад. «Мы опаздывали в детский сад, тут ехать 1 остановку. Я обычно сверяю номер машины и водителя, если они не совпадают — никогда не сажусь. А тут села, номер сверила, но лицо не посмотрела, потому что мы торопились. Мы проехали пару минут, и я поняла, что это не тот водитель, который должен был приехать. Естественно, я стала задавать вопросы. Возможно, нужно было попросить остановиться, под любым предлогом, и выйти, но я почему-то стала задавать вопросы водителю. Он стал со мной конфликтовать», — рассказала Ксения.

После этого, по словам девушки, водитель завернул в ближайший двор, вышел из машины и выкинул Ксению с сыном: «Он вышел, открыл дверь и схватил его. <...> потом меня и ударил по затылку. Я кричала, кричала, а он уехал. <...> Я очень испугалась, я его не оскорбляла, не поняла за что [водитель так поступил]. В машине он вел себя спокойно», — описала ситуацию пассажирка. Девушка написала заявление о нападении (талон-уведомление имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред). Сейчас Ксения жалуется на боль в затылке и тошноту. Её сыну 2 года и 7 месяцев, по словам девушки, он сильно возбужден и весь день говорил об инциденте. Она планирует показать ребенка психологу.

В Gett девушке сообщили, что не могут помочь, так как их офис находится в Москве (вся переписка есть в распоряжении редакции. — Прим. ред). «Самое странное, что Gett пока никак толком не обозначил свою позицию, сказал, что офис у них в Москве. Девушка сказала, что они не несут ответственности», — добавила Ксения. Кроме прочего, в службе такси девушке посоветовали обратиться в правоохранительные органы и назвали случай «ужасным».

