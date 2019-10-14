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В Новосибирске таксист вышвырнул мать с двухлетним ребенком из машины. Девушка обратилась в полицию

Девушку испугало то, что фотография в профиле водителя не совпадает с реальностью

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Водитель сначала схватил сына Ксении, а затем выкинул девушку&nbsp;

Водитель сначала схватил сына Ксении, а затем выкинул девушку 

Сегодня, 14 октября, водитель такси Gett во время поездки выкинул из салона пассажирку и её двухлетнего сына. 

По словам Ксении, пассажирки, она вызвала машину утром, чтобы отвезти сына в детский сад.

«Мы опаздывали в детский сад, тут ехать 1 остановку. Я обычно сверяю номер машины и водителя, если они не совпадают — никогда не сажусь. А тут села, номер сверила, но лицо не посмотрела, потому что мы торопились. Мы проехали пару минут, и я поняла, что это не тот водитель, который должен был приехать. Естественно, я стала задавать вопросы. Возможно, нужно было попросить остановиться, под любым предлогом, и выйти, но я почему-то стала задавать вопросы водителю. Он стал со мной конфликтовать», — рассказала Ксения.

После этого, по словам девушки, водитель завернул в ближайший двор, вышел из машины и выкинул Ксению с сыном:

«Он вышел, открыл дверь и схватил его. <...> потом меня и ударил по затылку. Я кричала, кричала, а он уехал. <...> Я очень испугалась, я его не оскорбляла, не поняла за что [водитель так поступил]. В машине он вел себя спокойно», — описала ситуацию пассажирка. 

Девушка написала заявление о нападении (талон-уведомление имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред). Сейчас Ксения жалуется на боль в затылке и тошноту. Её сыну 2 года и 7 месяцев, по словам девушки, он сильно возбужден и весь день говорил об инциденте. Она планирует показать ребенка психологу. 

В Gett девушке сообщили, что не могут помочь, так как их офис находится в Москве (вся переписка есть в распоряжении редакции. — Прим. ред). 

«Самое странное, что Gett пока никак толком не обозначил свою позицию, сказал, что офис у них в Москве. Девушка сказала, что они не несут ответственности», — добавила Ксения. Кроме прочего, в службе такси девушке посоветовали обратиться в правоохранительные органы и назвали случай «ужасным».

В апреле этого года жительница Новосибирска Наталья Сизова тоже столкнулась с грубостью водителя такси — он выгнал сибирячку из машины с 3-летним ребёнком с диагнозом ДЦП. По словам Сизовой, поводом стало то, что ребёнок задевал ногами между передними сиденьями — это не понравилось водителю.

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    КОММЕНТАРИИ (119)

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    14 окт 2019 в 23:14

    это ж как надо было достать мужика за даже не одну, а ПОЛ остановки (они ж не доехали как я понял), чтоб у него так нервы сдали.... к сожалению таких склочных бабенок у нас пруд пруди. собачатся везде - в очередях, в магазинах, в такси, на улице.....

    Галицин
    14 окт 2019 в 23:15

    Ни фига се!!!!! Не повезло водителю
    Девушка!
    Озвучьте ваше имя и фамилию и место обитания,
    ЧТО БЫ СТОРОНОЙ ОБХОДИТЬ ТО МЕСТО

    Изот
    14 окт 2019 в 23:13

    судя по тому какой у неё тон был в машыне, жертва дятька ис такси а не она