Дело Устиновой. Похожая история с пропажей женщины — в Екатеринбурге, там подозревают группировку

Слева — убитая сибирячка Наталья Устинова. Справа — свердловчанка Ксения Каторгина. Девушки пропали при похожих обстоятельствах, но следователи пока не связывают эти истории в одно дело

История пропажи Каторгиной похожа на громкое исчезновение 6 сентября жительницы Новосибирска Натальи Устиновой. В день пропажи она вызвала такси, чтобы поехать на встречу — купить новую машину. По информации источника НГС, девушка взяла с собой около 200 тысяч рублей, а автомобиль выбрала подержанный, седан тёмного цвета. Больше её никто не видел. В первых числах октября на пустыре в Кировском районе Новосибирска нашли тело Натальи . Расследование идет до сих пор. Похитители, по данным НГС, еще не найдены.

В Екатеринбурге уже третий день ищут 27-летнюю автомобилистку Ксению Каторгину , которая поехала продавать машину и пропала. Волонтеры прочесывают лес и трассы в поисках девушки — живой или нет.

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала показывать потенциальным покупателям свою Audi Q5. Позже машину нашли в Челябинске у перекупщиков, те рассказали, что автомобиль им продали цыгане, у которых были все документы на авто и паспорт Ксении, также с ними была девушка, похожая на Ксюшу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По словам сотрудников силовых структур, которые ведут поиски Каторгиной, сейчас у следователей несколько подозреваемых. Среди них есть некая группировка, которая наследила в других регионах России по таким же схемам. Но историю пропажи Устиновой с этим делом пока не связывают.



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