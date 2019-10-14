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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

Дело Устиновой. Похожая история с пропажей женщины — в Екатеринбурге, там подозревают группировку

Банда, которую считают причастной к исчезновению владелицы Audi Q5, работала в разных городах России

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Слева&nbsp;— убитая сибирячка Наталья Устинова. Справа&nbsp;— свердловчанка Ксения Каторгина. Девушки пропали при похожих обстоятельствах, но следователи пока не связывают эти истории в одно дело

Слева — убитая сибирячка Наталья Устинова. Справа — свердловчанка Ксения Каторгина. Девушки пропали при похожих обстоятельствах, но следователи пока не связывают эти истории в одно дело

В Екатеринбурге уже третий день ищут 27-летнюю автомобилистку Ксению Каторгину, которая поехала продавать машину и пропала. Волонтеры прочесывают лес и трассы в поисках девушки — живой или нет.

История пропажи Каторгиной похожа на громкое исчезновение 6 сентября жительницы Новосибирска Натальи Устиновой. В день пропажи она вызвала такси, чтобы поехать на встречу — купить новую машину. По информации источника НГС, девушка взяла с собой около 200 тысяч рублей, а автомобиль выбрала подержанный, седан тёмного цвета. Больше её никто не видел. В первых числах октября на пустыре в Кировском районе Новосибирска нашли тело Натальи. Расследование идет до сих пор. Похитители, по данным НГС, еще не найдены.

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала показывать потенциальным покупателям свою Audi Q5. Позже машину нашли в Челябинске у перекупщиков, те рассказали, что автомобиль им продали цыгане, у которых были все документы на авто и паспорт Ксении, также с ними была девушка, похожая на Ксюшу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По словам сотрудников силовых структур, которые ведут поиски Каторгиной, сейчас у следователей несколько подозреваемых. Среди них есть некая группировка, которая наследила в других регионах России по таким же схемам. Но историю пропажи Устиновой с этим делом пока не связывают.

У вас есть новая информация по делу Натальи Устиновой? Свяжитесь с журналистом НГС (можно анонимно) по телефону 8–982–781–74–07 (СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    14 окт 2019 в 22:29

    прописная истина-нельзя одному или одной ездить продавать или покупать машину.берите друзей знакомых.либо нанимайте телохранителя в охраных организациях.
    и вообще зачем наличные в 21 веке?даже у нас в чопе зарплату на карточку скидывают.

    Анонимно из Канады
    14 окт 2019 в 22:18

    Ну зачем перепечатывать с другого сайта? Читали уже.

    Что с Устиновой то? Нашли похитителей?

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 22:31

    Один из участников банды привлекательный мужчина, вызывающий доверие у женщин. что-то наподобие современного Фокса.