В Новосибирске разрушили памятный камень Владимиру Высоцкому

В Новосибирске на улице Большевистской раскололась памятная доска Владимиру Высоцкому — её установили пять лет назад как первый камень для строительства культурного центра и гостиницы.

— Шёл мимо, увидел, что этот камень разломан. Меня это как-то почему-то задело немного. Это не просто камень, это разломанный камень. И это такая наша память о великом актере, — рассказал корреспонденту НГС читатель Дмитрий.

По его наблюдениям, камень стоит в таком виде около трёх недель.

Председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого Анатолий Олейников, который устанавливал табличку, рассказал, что в курсе ситуации. Разрушенный камень уберут в ближайшее время.

