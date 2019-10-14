В Новосибирске разрушили памятный камень Владимиру Высоцкому

В Новосибирске на улице Большевистской раскололась памятная доска Владимиру Высоцкому — её установили пять лет назад как первый камень для строительства культурного центра и гостиницы.
— Шёл мимо, увидел, что этот камень разломан. Меня это как-то почему-то задело немного. Это не просто камень, это разломанный камень. И это такая наша память о великом актере, — рассказал корреспонденту НГС читатель Дмитрий.
По его наблюдениям, камень стоит в таком виде около трёх недель.
Председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого Анатолий Олейников, который устанавливал табличку, рассказал, что в курсе ситуации. Разрушенный камень уберут в ближайшее время.
— С момента, когда мы заложили этот камень, изменилась ситуация. Тогда, когда мы начинали, не было санкций и у нас был контракт. Европейский наш партнёр отказался инвестировать в этот объект. Мы хотели построить гостиницу и этот культурный центр. Там должен был быть небольшой театр. Сделали проект, понесли большие затраты на это. Потом стали искать другого инвестора, нашли в Китае и начали по нему работать. Но, к сожалению, всё сломалось снова — уже были нарушены сроки по освоению площадки, — рассказал корреспонденту НГС председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого Анатолий Олейников.
Сейчас организации придётся снова договариваться с мэрией насчёт проекта. На данный момент он заморожен.