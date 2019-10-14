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В Новосибирске разрушили памятный камень Владимиру Высоцкому

Его установили пять лет назад — здесь должен был появиться культурный центр с гостиницей

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Памятник раскололся надвое

Памятник раскололся надвое

В Новосибирске на улице Большевистской раскололась памятная доска Владимиру Высоцкому — её установили пять лет назад как первый камень для строительства культурного центра и гостиницы.

— Шёл мимо, увидел, что этот камень разломан. Меня это как-то почему-то задело немного. Это не просто камень, это разломанный камень. И это такая наша память о великом актере, — рассказал корреспонденту НГС читатель Дмитрий.

По его наблюдениям, камень стоит в таком виде около трёх недель.

Председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого Анатолий Олейников, который устанавливал табличку, рассказал, что в курсе ситуации. Разрушенный камень уберут в ближайшее время.

— С момента, когда мы заложили этот камень, изменилась ситуация. Тогда, когда мы начинали, не было санкций и у нас был контракт. Европейский наш партнёр отказался инвестировать в этот объект. Мы хотели построить гостиницу и этот культурный центр. Там должен был быть небольшой театр. Сделали проект, понесли большие затраты на это. Потом стали искать другого инвестора, нашли в Китае и начали по нему работать. Но, к сожалению, всё сломалось снова — уже были нарушены сроки по освоению площадки, — рассказал корреспонденту НГС председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого Анатолий Олейников.

Сейчас организации придётся снова договариваться с мэрией насчёт проекта. На данный момент он заморожен.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Точняк
    14 окт 2019 в 21:56

    Кто такой высоцкий? мы слушаем в чопе других исполнителей шансона.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 21:55

    нам это не интересно.

    шгнна
    14 окт 2019 в 21:57

    Памятники участникам 2й мировой разрушают , Ленину , чо уж там какой - то певец !