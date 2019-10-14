Суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке

Конфликт на Хилокском рынке перерос в перестрелку и поджог автомобиля

Сегодня, 14 октября, Центральный районный суд Новосибирска почти на два месяца отправил в СИЗО второго подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке.

— Второго подозреваемого суд сегодня арестовал, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.