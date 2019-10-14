Суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке

Сегодня, 14 октября, Центральный районный суд Новосибирска почти на два месяца отправил в СИЗО второго подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке.
— Второго подозреваемого суд сегодня арестовал, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Автор: ГУ МВД по Новосибирской области
В субботу, 12 октября, стало известно, что полиция арестовала двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке. Первого суд сразу отправил в СИЗО, насчёт второго решение было вынесено только сегодня, около 20:00.
В МВД опубликовали видео допроса одного из мужчин.
Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Очевидец конфликта рассказал журналисту НГС, из-за чего началась потасовка, — разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.