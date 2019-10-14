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Криминал
Стрельба на Хилокском рынке

Суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке

Мужчина проведет под арестом почти два месяца

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Конфликт на Хилокском рынке перерос в перестрелку и поджог автомобиля

Конфликт на Хилокском рынке перерос в перестрелку и поджог автомобиля

Сегодня, 14 октября, Центральный районный суд Новосибирска почти на два месяца отправил в СИЗО второго подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке.

— Второго подозреваемого суд сегодня арестовал, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автор: ГУ МВД по Новосибирской области

В субботу, 12 октября, стало известно, что полиция арестовала двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке. Первого суд сразу отправил в СИЗО, насчёт второго решение было вынесено только сегодня, около 20:00.

В МВД опубликовали видео допроса одного из мужчин.

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Очевидец конфликта рассказал журналисту НГС, из-за чего началась потасовка, — разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Стас777
    14 окт 2019 в 21:33

    Где новости о судах на продажными ментами ? Были официальные обращения, которые стопорились. Кто и какие понесет наказания ?

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 21:13

    Это из той же серии,что задержали Тамерлана.. Нашли поди левых каких-то,взявших на себя вину ..А толку -то?? Проблема не исчезнет, она лишь только на время притихнет,а дальше будет ещё хуже..

    Ржу
    14 окт 2019 в 21:12

    А я на стороне толпы.Раз полиция, росгвардия не в силах защитить от бандитского рекета, то народ сам стал защищать себя.