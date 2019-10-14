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В Новосибирском зоопарке у трёх пар какаду появились птенцы

Зоопарк запретил входить к птицам части сотрудников, чтобы птенцы не погибли

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Какаду — очень эмоциональные птицы

Какаду — очень эмоциональные птицы

В Новосибирском зоопарке три пары какаду стали родителями — в каждой из них появилось по птенцу.

— Это три разных вида: лимоннохохлый какаду, молуккский какаду и белый какаду, — рассказали в Новосибирском зоопарке. 

Проще всего орнитологам было разводить белых какаду, остальные два вида более требовательны.

— У лимоннохохлых какаду не всегда получается создать пару — птицы могут не понравиться друг другу, не поладить. Молуккские какаду подвержены стрессу, любой фактор беспокойства может помешать выведению потомства, — объяснили в зоопарке.

Для того чтобы сохранить птенцов, части сотрудников запретили входить к птицам, даже для уборки

Для того чтобы сохранить птенцов, части сотрудников запретили входить к птицам, даже для уборки

Специалисты добавили, что какаду очень эмоциональны и могут потом просто не высидеть птенцов.

— Лимоннохохлые какаду очень эмоциональны. Между самцом и самкой отношения тоже эмоциональные. Иногда после появления на свет птенца самец начинает проявлять агрессию, обижает самку. Если что-то случается, птицы могут бросить малыша, перестать заботиться о нем. Молуккские какаду остро реагируют на всё, что происходит вокруг. Если что-то их беспокоит, они становятся агрессивны, — рассказала Елена Мелешко, заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка.

Иногда после появления на свет птенца самец лимоннохохлого какаду начинает проявлять агрессию к самке&nbsp;

Иногда после появления на свет птенца самец лимоннохохлого какаду начинает проявлять агрессию к самке 

Для того чтобы сохранить птенцов, части сотрудников запретили входить к птицам, даже для уборки. Также с особой аккуратностью какаду перевели в зимние вольеры.

Сейчас птенцы уже подросли и внешне мало отличаются от своих родителей. 

В октября в Новосибирском зоопарке родился детёныш кинкажу — крошечного представителя семейства енотовых выкармливают вручную.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    14 окт 2019 в 20:01

    в нашем чопе тоже появились дети у сотрудников.директор лично выдал им отцовский капитал.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 20:08

    Правильно что ограничили доступ к птенцам. Люди дикие могут навредить животным. А лучше бы на входе поставили оцепление ЧОПа.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 20:06

    Осинь с висной папутали бидалаги. Фся жись в тюрьме.