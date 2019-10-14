В Новосибирском зоопарке у трёх пар какаду появились птенцы

В Новосибирском зоопарке три пары какаду стали родителями — в каждой из них появилось по птенцу.
— Это три разных вида: лимоннохохлый какаду, молуккский какаду и белый какаду, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Проще всего орнитологам было разводить белых какаду, остальные два вида более требовательны.
— У лимоннохохлых какаду не всегда получается создать пару — птицы могут не понравиться друг другу, не поладить. Молуккские какаду подвержены стрессу, любой фактор беспокойства может помешать выведению потомства, — объяснили в зоопарке.
Специалисты добавили, что какаду очень эмоциональны и могут потом просто не высидеть птенцов.
— Лимоннохохлые какаду очень эмоциональны. Между самцом и самкой отношения тоже эмоциональные. Иногда после появления на свет птенца самец начинает проявлять агрессию, обижает самку. Если что-то случается, птицы могут бросить малыша, перестать заботиться о нем. Молуккские какаду остро реагируют на всё, что происходит вокруг. Если что-то их беспокоит, они становятся агрессивны, — рассказала Елена Мелешко, заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка.
Для того чтобы сохранить птенцов, части сотрудников запретили входить к птицам, даже для уборки. Также с особой аккуратностью какаду перевели в зимние вольеры.
Сейчас птенцы уже подросли и внешне мало отличаются от своих родителей.
В октября в Новосибирском зоопарке родился детёныш кинкажу — крошечного представителя семейства енотовых выкармливают вручную.