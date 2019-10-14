В Новосибирском зоопарке у трёх пар какаду появились птенцы

В Новосибирском зоопарке три пары какаду стали родителями — в каждой из них появилось по птенцу.

— Это три разных вида: лимоннохохлый какаду, молуккский какаду и белый какаду, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Проще всего орнитологам было разводить белых какаду, остальные два вида более требовательны.

— У лимоннохохлых какаду не всегда получается создать пару — птицы могут не понравиться друг другу, не поладить. Молуккские какаду подвержены стрессу, любой фактор беспокойства может помешать выведению потомства, — объяснили в зоопарке.