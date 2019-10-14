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Криминал

На Северном объезде массово вскрывают припаркованные машины грибников

В полицию обратились уже пять пострадавших

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Кражи происходят по одному сценарию: воры разбивают задние стёкла у машин и беспрепятственно проникают в салон

Кражи происходят по одному сценарию: воры разбивают задние стёкла у машин и беспрепятственно проникают в салон

На Северном объезде в Новосибирске, недалеко от улицы Агафонова, по выходным кто-то разбивает стёкла у припаркованных машин и забирает из салона сумочки, кошельки и другие ценные вещи.

— Мы часто гуляем в этом месте. Там лес, красивые места, люди приезжают на шашлыки, за грибами... На парковке всегда много машин. В субботу, 12 октября, мы приехали туда в районе половины четвертого. Погуляли, пришли через полчаса обратно — а машина уже стоит с разбитым задним стеклом. Рядом еще одна такая же, — рассказала Екатерина Цеева, читательница НГС.

Из её автомобиля пропала сумка с документами, поэтому сибирячка вызвала полицейских.

Автор: Екатерина Цеева

Пострадавших в итоге оказалось несколько.

— В полицию с заявлениями обратились пять человек, возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 часть 2 «Кража». Четыре факта — это автомобили, оставленные людьми у дороги в лесном массиве, все грибники. Ещё один факт — около моста через реку. Общая сумма ущерба по всем пяти фактам — около 400 тысяч рублей. В основном из автомобилей забирали сумки, в которых находились деньги, кошельки, один телефон, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступников сейчас ищут.

В начале октября полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами. Он также пока находится в розыске.

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    КОММЕНТАРИИ (42)

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    14 окт 2019 в 19:39

    Я бы так не смог, бросить машину со всеми документами и сумочками в безлюдном месте)))

    Алекс 54
    14 окт 2019 в 19:42

    Кем же надо быть, чтобы оставить сумочки, кошельки и тд в машине? 🤗 даже не жалко

    14 окт 2019 в 19:48

    400 тыс делим на 5 пострадавших.
    80 тыс...
    Я не ношу с собой в лес по грибы такие суммы. И не оставляю их в машине.