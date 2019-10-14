На Северном объезде массово вскрывают припаркованные машины грибников

На Северном объезде в Новосибирске, недалеко от улицы Агафонова, по выходным кто-то разбивает стёкла у припаркованных машин и забирает из салона сумочки, кошельки и другие ценные вещи.



— Мы часто гуляем в этом месте. Там лес, красивые места, люди приезжают на шашлыки, за грибами... На парковке всегда много машин. В субботу, 12 октября, мы приехали туда в районе половины четвертого. Погуляли, пришли через полчаса обратно — а машина уже стоит с разбитым задним стеклом. Рядом еще одна такая же, — рассказала Екатерина Цеева, читательница НГС.