На Северном объезде массово вскрывают припаркованные машины грибников

На Северном объезде в Новосибирске, недалеко от улицы Агафонова, по выходным кто-то разбивает стёкла у припаркованных машин и забирает из салона сумочки, кошельки и другие ценные вещи.
— Мы часто гуляем в этом месте. Там лес, красивые места, люди приезжают на шашлыки, за грибами... На парковке всегда много машин. В субботу, 12 октября, мы приехали туда в районе половины четвертого. Погуляли, пришли через полчаса обратно — а машина уже стоит с разбитым задним стеклом. Рядом еще одна такая же, — рассказала Екатерина Цеева, читательница НГС.
Из её автомобиля пропала сумка с документами, поэтому сибирячка вызвала полицейских.
Автор: Екатерина Цеева
Пострадавших в итоге оказалось несколько.
— В полицию с заявлениями обратились пять человек, возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 часть 2 «Кража». Четыре факта — это автомобили, оставленные людьми у дороги в лесном массиве, все грибники. Ещё один факт — около моста через реку. Общая сумма ущерба по всем пяти фактам — около 400 тысяч рублей. В основном из автомобилей забирали сумки, в которых находились деньги, кошельки, один телефон, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Преступников сейчас ищут.
В начале октября полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами. Он также пока находится в розыске.