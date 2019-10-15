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Путешественник-сибиряк попал в песчаную метель в полузаброшенном африканском городе: 13 пугающих кадров

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Привычная картина для города, в котором оказался&nbsp;Алексей Камерзанов

Привычная картина для города, в котором оказался Алексей Камерзанов

В полузаброшенном африканском городе Колмпанскоп наш земляк Алексей Камерзанов оказался во время нового этапа своего кругосветного путешествия. Там он попал в песчаную бурю, после которой целый день очищал машину.

— Колмпанскоп — полузаброшенный город, занесённый песком. Немцы построили его ещё в начале XX века, планировали добывать алмазы, но в итоге что-то не срослось. Полностью отстроенный город оказался заброшенным. После там отреставрировали некоторые квартиры, но часть домов все равно занесена песком. Туда водят людей, чтобы показать, каково это. Может, это было бы обычной достопримечательностью, если бы не жуткая песчаная метель, в которую мы попали, — рассказывает о своих приключениях Алексей Камерзанов.

Так выглядят дома, которые наполовину завалены песком&nbsp;

Так выглядят дома, которые наполовину завалены песком 

Сейчас в этот город ездят туристы

Сейчас в этот город ездят туристы

Некоторые дома, наоборот, сохранены — в них показана обстановка, которая была изначально

Некоторые дома, наоборот, сохранены — в них показана обстановка, которая была изначально

В этот день в городе Людериц, около которого расположен Колмпанскоп, ветер достигал 70–80 километров в час.

— Порывы ветра поднимают огромное количество крупнозернистого песка, который всё забивает — глаза, рот, уши, машину. Мы потом целый день очищали свой автомобиль. Всё это производит, конечно, необычное впечатление, — рассказывает путешественник.

Алексей Камерзанов в заброшенном городе

Алексей Камерзанов в заброшенном городе

У некоторых домов разрушена крыша

У некоторых домов разрушена крыша

Путешественники, которые ехали вместе с Камерзановым, очищают машину от песка после песчаной метели — самума&nbsp;

Путешественники, которые ехали вместе с Камерзановым, очищают машину от песка после песчаной метели — самума 

Помимо этого города, Алексей Камерзанов посетил ещё одно интересное место — Сосусфлей — глиняное плато в пустыне Намиб, которое то пересыхает, то наполняется водами реки. Там расположены одни из самых больших дюн в мире и Мёртвая долина с остовами деревьев (смотрите тут захватывающие кадры из этого места).

Чтобы забраться на большие дюны, нужно встать рано утром, пока не наступила изнуряющая дневная жара

Чтобы забраться на большие дюны, нужно встать рано утром, пока не наступила изнуряющая дневная жара

Камерзанов говорит, что эти пейзажи впечатляют

Камерзанов говорит, что эти пейзажи впечатляют

— Чтобы увидеть самую большую дюну во всей красе, нужно встать в пять утра и подниматься на неё пешком, но это того стоит. Сочетание огромных дюн с высохшими деревьями, конечно, производит офигенное впечатление. Единственная сложность — жара: сейчас там было от 35 до 40 градусов, поэтому если утром не успел посмотреть, то в течение дня всё начинает разогреваться, и это не так просто, — говорит Алексей Камерзанов.

Сосусфлей в пустыне Намиб

Сосусфлей в пустыне Намиб

Так выглядит Мёртвая долина с засохшими деревьями

Так выглядит Мёртвая долина с засохшими деревьями

Лагерь с палатками туристов&nbsp;

Лагерь с палатками туристов 

В целом Намибия произвела на него впечатление очень организованного государства с немецким порядком.

— Намибия — бывшая немецкая колония, поэтому здесь осталось много переселенцев. Могут быть приятные сюрпризы: едешь по пыльной дороге, видишь малюсенькую деревню на несколько домов, и один из них, например, гостиница. Такое ощущение, что ты в Германии: всё красиво украшено, сделано из камня, настоящее немецкое меню, обязательно настоящий немецкий порядок, — описывает Камерзанов.

Вот такой дом можно встретить среди пустынь

Вот такой дом можно встретить среди пустынь

Алексей Камерзанов стартовал из Кейптауна и за 45 дней планирует проехать семь стран и 10 тысяч километров. Сейчас путешественник находится в городе Уолфиш-Бей.

Вы тоже побывали в удивительном путешествии? Расскажите журналисту НГС свою историю по телефону 8–982–781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

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    КОММЕНТАРИИ (34)

    Вот повезло!
    15 окт 2019 в 08:36

    Всё это конечно интересно и здорово, но не для той аудитории... Тут больше половины - автоведроводители, стоящие в пробках. Давайте им больше статей про пробки, новые виды вёдер, новые законы о вёдрах, о строительстве (отсутствии) дорог для их вёдер. Намибия не для них. У автоведроводителей все доходы уходят на содержание его ржавого корыта!

    15 окт 2019 в 08:37

    Очень интересно. НГС, пишите еще про такие проекты!

    Феdя
    15 окт 2019 в 08:45

    В бараках и на дорогах д. новосибирск страшнее.