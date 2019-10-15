Путешественник-сибиряк попал в песчаную метель в полузаброшенном африканском городе: 13 пугающих кадров

Привычная картина для города, в котором оказался Алексей Камерзанов Фото: Алексей Камерзанов

В полузаброшенном африканском городе Колмпанскоп наш земляк Алексей Камерзанов оказался во время нового этапа своего кругосветного путешествия. Там он попал в песчаную бурю, после которой целый день очищал машину. — Колмпанскоп — полузаброшенный город, занесённый песком. Немцы построили его ещё в начале XX века, планировали добывать алмазы, но в итоге что-то не срослось. Полностью отстроенный город оказался заброшенным. После там отреставрировали некоторые квартиры, но часть домов все равно занесена песком. Туда водят людей, чтобы показать, каково это. Может, это было бы обычной достопримечательностью, если бы не жуткая песчаная метель, в которую мы попали, — рассказывает о своих приключениях Алексей Камерзанов.

Так выглядят дома, которые наполовину завалены песком Фото: Алексей Камерзанов

Сейчас в этот город ездят туристы Фото: Алексей Камерзанов

Некоторые дома, наоборот, сохранены — в них показана обстановка, которая была изначально Фото: Алексей Камерзанов

В этот день в городе Людериц, около которого расположен Колмпанскоп, ветер достигал 70–80 километров в час. — Порывы ветра поднимают огромное количество крупнозернистого песка, который всё забивает — глаза, рот, уши, машину. Мы потом целый день очищали свой автомобиль. Всё это производит, конечно, необычное впечатление, — рассказывает путешественник.

Алексей Камерзанов в заброшенном городе Фото: Алексей Камерзанов

У некоторых домов разрушена крыша Фото: Алексей Камерзанов

Путешественники, которые ехали вместе с Камерзановым, очищают машину от песка после песчаной метели — самума Фото: Алексей Камерзанов

Помимо этого города, Алексей Камерзанов посетил ещё одно интересное место — Сосусфлей — глиняное плато в пустыне Намиб, которое то пересыхает, то наполняется водами реки. Там расположены одни из самых больших дюн в мире и Мёртвая долина с остовами деревьев (смотрите тут захватывающие кадры из этого места).

Чтобы забраться на большие дюны, нужно встать рано утром, пока не наступила изнуряющая дневная жара Фото: Алексей Камерзанов

Камерзанов говорит, что эти пейзажи впечатляют Фото: Алексей Камерзанов

— Чтобы увидеть самую большую дюну во всей красе, нужно встать в пять утра и подниматься на неё пешком, но это того стоит. Сочетание огромных дюн с высохшими деревьями, конечно, производит офигенное впечатление. Единственная сложность — жара: сейчас там было от 35 до 40 градусов, поэтому если утром не успел посмотреть, то в течение дня всё начинает разогреваться, и это не так просто, — говорит Алексей Камерзанов.

Сосусфлей в пустыне Намиб Фото: Алексей Камерзанов

Так выглядит Мёртвая долина с засохшими деревьями Фото: Алексей Камерзанов

Лагерь с палатками туристов Фото: Алексей Камерзанов

В целом Намибия произвела на него впечатление очень организованного государства с немецким порядком. — Намибия — бывшая немецкая колония, поэтому здесь осталось много переселенцев. Могут быть приятные сюрпризы: едешь по пыльной дороге, видишь малюсенькую деревню на несколько домов, и один из них, например, гостиница. Такое ощущение, что ты в Германии: всё красиво украшено, сделано из камня, настоящее немецкое меню, обязательно настоящий немецкий порядок, — описывает Камерзанов.

Вот такой дом можно встретить среди пустынь Фото: Алексей Камерзанов