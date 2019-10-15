В Новосибирске начали продавать дорогие хинкали и пельмени от Жерара Депардье

Блинчики «от Жерара» лежат в холодильниках вместе с другой такой же продукцией Фото: Стас Соколов

Новосибирские магазины французской сети «Ашан» начали торговать продуктами с «рекомендациями» Жерара Депардье и его портретом на упаковке. Ранее у французского актера была прописка в Новосибирске и он даже собирался наладить здесь выпуск каких-то товаров.

Замороженные полуфабрикаты под маркой Prime Gurman в магазине «Ашан» в ТЦ «МЕГА» помечены как «новинка» и, как сообщили в гипермаркете, появились в продаже в начале октября. На упаковках изображен сам актер, стоит его подпись и слоган «Жерар Депардье рекомендует». Все продукты произведены в Московской области, в деревне Новомайково. Как указано на упаковке, они выпущены «под контролем ООО "Вкус Франции"». Эта компания была учреждена с участием Жерара Депардье и предлагает производителям продуктов питания свои услуги по продвижению их товаров.



Продукты с «рекомендациями» Депардье, которые сейчас появились в «Ашане», — это привычные замороженные полуфабрикаты (пельмени, хинкали, блинчики и т. д.). От продукции конкурентов их отличает более изощренное оформлении упаковки (на ней нанесена рельефная печать, заметная на ощупь). Кроме того, цены на новые продукты оказались выше, чем на обычные. Например, блины с творогом под маркой самого «Ашана» стоят в магазине в пересчёте на килограмм (вес упаковок разный) 218 рублей, а блинчики «От Жерара» — 488 рублей. Примерно такая же пропорция сохраняется у других наименований.

В пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» рассказали, что продукты серий «Жерар Депардье» и «Жерар Депардье рекомендует» появились в сети «Ашан» в 2018 году. Сначала это произошло магазинах Москвы и Московской области. — Позднее было принято решение о расширении поставок в другие регионы присутствия компании. Кроме замороженных полуфабрикатов под брендом «Жерар Депардье» в «Ашане» продаются сыровяленые колбаски, мусс фуа-гра, филе утиное «магре» (грудка), творожные запеканки и пирожное «Наполеон», сообщили в пресс-службе компании.

Появится ли весь этот набор продуктов в Новосибирске в «Ашане» — не уточнили.