Девушка из Новосибирска, продвигающая «Лексусы», стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Офис»

Елизавете Знагован 24 года — выйти в финал международного конкурса ей помогла мощная поддержка семьи, знакомых и коллег Фото: Виктория Весна

Сегодня, 14 октября, на сайте Международного конкурса красоты «Мисс Офис» объявили имена 30 девушек, которые вышли в финал по результатам онлайн-голосования: в их числе оказалась специалист дилерской компании «Восток Моторс» из Новосибирска Елизавета Знагован. — У меня была очень мощная поддержка, — рассказала корреспонденту НГС сама финалистка.

По словам Елизаветы Знагован, ещё перед началом голосования она изучила статистику конкурса, узнала, сколько голосов набрали финалистки прошлых лет, и эти цифры казались девушке неподъёмными. Но в итоге на выручку сибирячке пришли коллеги, родственники и знакомые, в том числе и из её родного города Бийска. Привлечь сторонников девушке помогли посты в социальных сетях, проведение бесплатных мастер-классов по дефиле и выступление на радио.

— Все дружно сплотились и поддерживали меня каждый день — все мои коллеги, моя семья, все родственники, все мои знакомы, дальние знакомые, незнакомые, — пояснила Елизавета Знагован.

Всего в онлайн-голосовании участвовали 123 конкурсантки. Сколько именно голосов набрала каждая из 30 финалисток, на сайте конкурса не указано. — Имена участниц расположены в алфавитном порядке, потому что имя победительницы интернет-голосования станет известно только на финальном шоу «Мисс Офис — 2019», которое пройдёт в Москве 23 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, — объясняют организаторы. Елизавета Знагован уточнила, что собраться в Москве финалистки конкурса должны будут за 12 дней до шоу, чтобы как следует к нему подготовиться. Новосибирской участнице 24 года, её рост — 174 сантиметра, параметры: 82–60–90, девушка окончила НГУЭУ и работает в отделе маркетинга и рекламы официального дилера Lexus группы компаний «Восток-Моторс». В видеоролике для конкурса «Мисс Офис» Елизавета рассказывает, что занимается продвижением бренда: в её обязанности входит «анализ рынка, привлечение первичного трафика и соблюдение маркетинговой политики бренда».

Ранее девушка сообщала, что её цель — победить, достойно представить свой город и компанию, в которой она работает. — Я участвовала в пяти конкурсах красоты и в трёх из них была победительницей. В 2014 году я была «Мисс НГУЭУ». Также была Первой Вице-мисс «Европа+» в 2015 году и «Мисс Новосибирск — 2015». Ещё я работаю моделью в агентстве Elite Stars и являюсь режиссёром-постановщиком конкурсов красоты. Это хобби для меня, — поясняла Елизавета Знагован.



Видео: Miss Office / youtube.com