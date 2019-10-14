«Станет ярче и красивее»: оперный театр вложит в новую подсветку здания 400 миллионов

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета потратит несколько сотен миллионов рублей на обновление подсветки здания.

Согласно тексту документа на сайте госзакупок, всего на обновление оборудования и материалов для освещения театра потратят 412 миллионов рублей.

Как рассказала корреспонденту НГС сотрудник отдела маркетинга НОВАТа Марина Иванова, театр заменит всю подсветку, в результате чего освещение станет ярче, а источников света — больше.

— У нас же юбилей (в мае 2020 года театру исполнится 75 лет. — Прим. ред.), поэтому мы стараемся всё обновить и украсить, как можем. У нас очень многое изменится и дополнится, в том числе подсветка на здании — она станет ярче и красивее. Скоро мы обо всём расскажем и покажем, — пояснила Марина Иванова.