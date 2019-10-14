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Культура

«Станет ярче и красивее»: оперный театр вложит в новую подсветку здания 400 миллионов

На НОВАТе установят полторы тысячи новых светильников

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На обновление освещения театра потратят 412 миллионов рублей

На обновление освещения театра потратят 412 миллионов рублей

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета потратит несколько сотен миллионов рублей на обновление подсветки здания. 

Согласно тексту документа на сайте госзакупок, всего на обновление оборудования и материалов для освещения театра потратят 412 миллионов рублей.

Как рассказала корреспонденту НГС сотрудник отдела маркетинга НОВАТа Марина Иванова, театр заменит всю подсветку, в результате чего освещение станет ярче, а источников света — больше.

— У нас же юбилей (в мае 2020 года театру исполнится 75 лет. — Прим. ред.), поэтому мы стараемся всё обновить и украсить, как можем. У нас очень многое изменится и дополнится, в том числе подсветка на здании — она станет ярче и красивее. Скоро мы обо всём расскажем и покажем, — пояснила Марина Иванова.

В документе уточняет, что всего на здании оперного театра установят 1426 новых светильников, а для того чтобы управлять освещением, сделают целый пост с сенсорным монитором и рабочей станцией светового дизайна.

В конце сентября Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заказал закупку на 280 миллионов рублей — эти деньги потратят на замену механики Большого зала.

Подрядчики должны будут закончить работу по обеим закупкам в конце декабря 2019 года.

Впервые о том, что в здании обновят подсветку, говорили ещё в августе 2019 года. В самом театре рассказывали, что заказали реставрационные работы для зрительного зала — на его ремонт планируют потратить больше 360 миллионов.

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    КОММЕНТАРИИ (0)

    Гость
    14 окт 2019 в 17:55

    Кехман с Мединским не устали бабки отмывать?