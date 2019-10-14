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Пассажир забыл копчёного леща и бейсбольную биту: таксисты назвали 10 самых смешных потерь

Чаще всего пассажиры забывают вещи в понедельник и пятницу , а также при поездках в аэропорт и на вокзал

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В такси забывают личные вещи, игры и продукты питания

В такси забывают личные вещи, игры и продукты питания

Специалисты сервиса заказа такси «Везёт» составили список самых необычных вещей, которые новосибирцы забывали в такси с начала года. Среди прочего там оказались бейсбольные биты, копченая рыба и волосы для наращивания. 

Как выяснили в компании, всего с начала 2019 года пассажиры оставили в автомобилях этого сервиса более 30 тысяч вещей. 

— Как и в других городах, в Новосибирске пассажиры чаще всего забывают в салоне телефоны, ключи, перчатки и зонты, но бывают очень необычные находки, — рассказывает PR-специалист такси «Везёт» Юлия Варламова. 

В список нестандартных находок в такси вошли:

  1. Копченый лещ.
  2. Игра «Твистер».
  3. Мужской пуховик.
  4. Бейсбольная бита.
  5. Прядь волос для наращивания.
  6. Четвертый том из собрания сочинений Ленина.
  7. Набор для выращивания шампиньонов.
  8. Резиновая шапочка для бассейна.
  9. Мешок кедровых орехов.
  10. Пищевая сода.

Также Юлия Варламова уточнила, что чаще всего пассажиры забывают вещи в понедельник и пятницу, а также при поездках в аэропорт и на вокзал.

В конце августа НГС публиковал рассказы водителей о своих бедах, безденежье и проблемных пассажирах. Таксисты ответили читателям НГС, почему не хотят возить.

Ранее мы рассказывали, что власти Новосибирской области заказали такси для перевозки депутатов Госдумы за 500 тысяч рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 17:24

    Все мы знаем кто забыл леща. До сих пор по нему в комментариях страдает.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 17:42

    Это был тот самый лещек который я выписал таксисту... Как он мог забыть его...

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 17:30

    Это я забыл леща. Тогда у меня ещё не было Теслы.