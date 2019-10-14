Пассажир забыл копчёного леща и бейсбольную биту: таксисты назвали 10 самых смешных потерь

Специалисты сервиса заказа такси «Везёт» составили список самых необычных вещей, которые новосибирцы забывали в такси с начала года. Среди прочего там оказались бейсбольные биты, копченая рыба и волосы для наращивания.
Как выяснили в компании, всего с начала 2019 года пассажиры оставили в автомобилях этого сервиса более 30 тысяч вещей.
— Как и в других городах, в Новосибирске пассажиры чаще всего забывают в салоне телефоны, ключи, перчатки и зонты, но бывают очень необычные находки, — рассказывает PR-специалист такси «Везёт» Юлия Варламова.
В список нестандартных находок в такси вошли:
- Копченый лещ.
- Игра «Твистер».
- Мужской пуховик.
- Бейсбольная бита.
- Прядь волос для наращивания.
- Четвертый том из собрания сочинений Ленина.
- Набор для выращивания шампиньонов.
- Резиновая шапочка для бассейна.
- Мешок кедровых орехов.
- Пищевая сода.
Также Юлия Варламова уточнила, что чаще всего пассажиры забывают вещи в понедельник и пятницу, а также при поездках в аэропорт и на вокзал.
В конце августа НГС публиковал рассказы водителей о своих бедах, безденежье и проблемных пассажирах. Таксисты ответили читателям НГС, почему не хотят возить.
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