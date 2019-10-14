Пассажир забыл копчёного леща и бейсбольную биту: таксисты назвали 10 самых смешных потерь

Специалисты сервиса заказа такси «Везёт» составили список самых необычных вещей, которые новосибирцы забывали в такси с начала года. Среди прочего там оказались бейсбольные биты, копченая рыба и волосы для наращивания.

Как выяснили в компании, всего с начала 2019 года пассажиры оставили в автомобилях этого сервиса более 30 тысяч вещей.

— Как и в других городах, в Новосибирске пассажиры чаще всего забывают в салоне телефоны, ключи, перчатки и зонты, но бывают очень необычные находки, — рассказывает PR-специалист такси «Везёт» Юлия Варламова.