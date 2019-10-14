Жители Матрёшкиного двора пожаловались в Минстрой из-за отсутствия тепла и горячей воды

На отсутствие горячей воды и отопления пожаловались жители нескольких домов Фото: Сергей, читатель НГС

Жители Матрёшкиного двора обратились в Минстрой РФ из-за отсутствия тепла и горячей воды. Они утверждают, что перебои в подаче коммунальных услуг наблюдаются уже три недели.

— У нас идёт, как я понимаю, внеплановый ремонт по полной замене труб водоснабжения. Заказчик этих работ — компания «Вира Строй». Ремонтные работы с переменным успехом длятся уже около месяца. И до сих пор нет ни горячей воды, ни отопления. Обычно вешается объявление об отключении горячего водоснабжения и отопления на два дня. Отключают, потом действительно включают на 6–10 часов, после чего снова отключают. После начала холодов, в октябре, горячая вода у меня была только двое суток, всё остальное время нет ни отопления, ни горячей воды. Когда закончатся перебои — никто сказать не может, — рассказывает житель дома 101/1 на улице Петухова Сергей.



Несмотря на теплую погоду, в его квартире сейчас +19 градусов. На днях жители жилмассива отправили письмо в Минстрой РФ, нашлись и те, кто обратился сразу в прокуратуру.

В пресс-службе «Вира Строй» журналисту НГС ответили, что по инициативе застройщика было плановое отключение с 11 по 13 октября. При этом жителей Матрёшкиного двора заранее предупредили о проведении работ. Они были завершены, по словам представителя компании, 13 октября до 18:00, горячее водоснабжение и отопление восстановлено.

Такие объявления висят в подъезде. Здесь действительно говорится об отключении с 11 по 13 октября, но жители утверждаются, что в некоторых домах воды всё ещё нет Фото: Сергей, читатель НГС

Сергей уверяет, что горячей воды в его квартире нет и сегодня, 14 октября. На это же жалуются и другие жильцы — в группе в соцсети «ВКонтакте». Но, например, жители дома по адресу Петухова, 99/2 радуются, что горячую воду им дали сегодня в семь утра.

— Отключение холодного или горячего водоснабжения происходят в связи с осуществлением врезок социальных объектов, строительство которых ведёт УКС Новосибирска, а также в связи с проведением и окончанием работ по реконструкции ТС на Матрёшкином дворе. К сожалению, как и во всём городе, возможности проведения работ без отключения воды не всегда возможно. Работы выполняются в максимально сжатые сроки и если есть возможность переключить и отсечь водопроводы — это производится, — прокомментировали в пресс-службе компании.

