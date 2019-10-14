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Осень

Бабье лето уходит: к Новосибирской области приближаются дождь и мокрый снег

На этой неделе в Новосибирске значительно похолодает

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Синоптики ожидают дожди и даже мокрый снег

Синоптики ожидают дожди и даже мокрый снег

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в начале недели: в город идут дожди и похолодание.

— Накануне юго-западный вынос обеспечил нам аномально тёплую погоду. Максимальные температуры достигали 20-градусной и выше отметок, а сейчас характер процессов меняется, перестраивается на зональный. Мы ждём перемещения циклонических систем из Урала и атмосферных фронтов оттуда, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Мы полагаем, что будет облачность, выпадение осадков в виде дождя, а 16–17 [октября] будет переход в ночные часы на мокрый снег.

По словам Ренада Ягудина, в ближайшие трое суток, с 15 по 17 октября, температура в Новосибирске начнёт падать. Так, во вторник, 15 октября, максимальная температура составит +11...+15 градусов. В среду, 16 октября, температура продержится в районе +11...+13 градусов, а днём 17 [октября] упадёт до +8 градусов тепла. При этом, отмечает Ягудин, ночью температура не поднимется выше +5 градусов. 

16 и 17 октября в городе синоптики ожидают дожди, хотя остаётся небольшая вероятность, что пойдёт мокрый снег. 

Ранее НГС публиковал большой прогноз погоды на целый месяц — читайте, когда ждать снег в Новосибирске. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

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    14 окт 2019 в 15:18

    Пока не закуплено более точное оборудование -веры в ваши прогнозы больше нет:)).

    14 окт 2019 в 15:20

    Подождите, подождите, я еще шапку не купил.)

    ???
    14 окт 2019 в 15:16

    Фотография, с Киева, когда на майдане покрышки жгли?