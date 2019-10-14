Бабье лето уходит: к Новосибирской области приближаются дождь и мокрый снег

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в начале недели: в город идут дожди и похолодание.

— Накануне юго-западный вынос обеспечил нам аномально тёплую погоду. Максимальные температуры достигали 20-градусной и выше отметок, а сейчас характер процессов меняется, перестраивается на зональный. Мы ждём перемещения циклонических систем из Урала и атмосферных фронтов оттуда, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Мы полагаем, что будет облачность, выпадение осадков в виде дождя, а 16–17 [октября] будет переход в ночные часы на мокрый снег.