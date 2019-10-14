Набрал 800 тысяч: бывший топ-менеджер РЖД пошёл под суд за взятки

Алексея Холенко обвиняют в 21 эпизоде, связанном со взятками

— Он обвиняется в совершении двадцати одного преступления. Следствием установлено, что в период с мая 2016 года по март 2018 года обвиняемый, занимая указанную должность, совершал незаконные действия по сокрытию фактов отказов технических средств, сокрытию технологических нарушений, допущенных сотрудниками подразделений Западно-Сибирских дирекций инфраструктуры и по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД», — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В Новосибирске до суда дошло дело бывшего начальника среднесибирского района управления службы движения РЖД Алексея Холенко. Его будут судить за взятки.

Обвиняемый, по версии следствия, получил взяток более чем на 800 тысяч рублей. Ему предъявлены обвинения по ст. 290 ч. 5п. «в», ст. 290 ч. 3, ст. 290 ч. 2, ст. 290 ч. 1 и ст. 291.1 ч. 1 УК РФ «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Суд также будет рассматривать обвинение во взятках в отношении трёх подчиненных Холенко: Максима Гусельникова, Олега Демина и Игоря Яковлева, которые руководили различными подразделениями РЖД.

— К уголовной ответственности за дачу взяток привлечены и трое работников подразделений ОАО «РЖД», которые регулярно различными частями передавали взятки начальнику района управления службы движения ОАО «РЖД», — добавили в ведомстве.

Они обвиняются по ст. 291 ч. 4 п. «б» и ст. 291 ч. 3 УК РФ «Дача взятки».

В середине сентября следователи задержали Вячеслава Воеводского, начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный — его также подозревают в получении взяток.

