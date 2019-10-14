Покров день. Изучаем по народным приметам, какой будет зима в Новосибирске (и стоит ли этому верить)

В этот понедельник, 14 октября, празднуется Покров день, который по народной традиции означает переход осени в зиму. Раньше по погоде в этот день определяли, какой будет зима. Журналист НГС узнал у синоптиков, как они относятся к народным приметам и ждать ли нам морозов.
Какой будет зима-2020 в Новосибирске?
О погоде на ближайшие месяцы рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
— Мы ждём, что ноябрь будет теплее нормы, также теплее нормы выдастся март. Декабрь и январь — ближе к климатической норме. А вот февраль ожидается несколько холоднее, чем обычно. Зима, получается, неоднородная. В прошлом году, напомню, волны холода были очень сильными в декабре и во второй половине января. Так что раз на раз тут не приходится, — рассказал Ренад Ягудин, подчеркнув, что это приблизительный и очень условный прогноз.
Прогноз на конец октября и ноябрь
Когда Новосибирск укроет снегом — в Гидрометцентре затрудняются сказать. Зато прогнозируют интенсивные осадки — дождь и мокрый снег — в третьей декаде октября.
— Понедельник-вторник на этой неделе — последние тёплые дни. Затем ждем смену погоды: увеличение облачности, осадки, которые постепенно перейдут в мокрый снег и понижение температуры. К 17 октября ждём понижение температуры ночью до плюс 1–6 и местами, скорее всего по северо-западу, до минус 5 градусов, с порывистым ветром. Температура днём ожидается не выше 4–9 градусов тепла. В западной части региона мы ждём завтра дожди, которые 16–17 октября должны перейти в мокрый снег.
Какой будет зима по народным приметам (и верить ли им)
В народные приметы, заметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра, он не верит и не пользуется ими в прогнозах. Но раньше люди верили, что зима должна быть такой, каким был день Покрова: день ясный — снега не будет до конца ноября, северный ветер — к холодной зиме, дуб и берёза полностью сбросили листву — зима выдастся тёплой.
— Считали, что если на Покров осадков не будет, то 40 дней — без осадков, но это тоже чушь. Все эти народные приметы имеют, скорее, чисто исторический интерес: как раньше создавалась система верований и такого древнего прогнозирования погоды. Климат был другим и, возможно, погодные зависимости были иными.
14 октября православная церковь празднует один из самых почитаемых в народе праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день совпадал с окончанием полевых работ и подготовкой к зиме. Раньше с Покрова начиналась свадебная пора: девушки шли в церковь и ставили свечу. Считалось, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет. На Покров нельзя было заниматься работой, давать деньги в долг, стирать и гладить.
На прошлой неделе НГС рассказал, что новосибирские синоптики потратят 4,4 миллиона рублей на новое оборудование, которое должно сделать прогнозы погоды более точными.