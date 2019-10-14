Покров день. Изучаем по народным приметам, какой будет зима в Новосибирске (и стоит ли этому верить)

В этот понедельник, 14 октября, празднуется Покров день, который по народной традиции означает переход осени в зиму. Раньше по погоде в этот день определяли, какой будет зима. Журналист НГС узнал у синоптиков, как они относятся к народным приметам и ждать ли нам морозов.

Какой будет зима-2020 в Новосибирске?

О погоде на ближайшие месяцы рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



— Мы ждём, что ноябрь будет теплее нормы, также теплее нормы выдастся март. Декабрь и январь — ближе к климатической норме. А вот февраль ожидается несколько холоднее, чем обычно. Зима, получается, неоднородная. В прошлом году, напомню, волны холода были очень сильными в декабре и во второй половине января. Так что раз на раз тут не приходится, — рассказал Ренад Ягудин, подчеркнув, что это приблизительный и очень условный прогноз.

