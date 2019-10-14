Бросила американца, уехала из Калифорнии: модель-сибирячка — о себе и борьбе за сердце Батрутдинова

Бывшая жительница Новосибирска Олеся Романо снялась в реалити-шоу «План Б», после того как вернулась из Лос-Анджелеса на постоянное место жительства в Россию Фото: instagram.com/olesyaromano

Новосибирская участница реалити-шоу «План Б» на телеканале ТНТ Олеся Романо рассказала о том, почему она решила попасть в этот проект, нравится ли ей на самом деле комик Тимур Батрутдинов и насколько жёсткая конкуренция развернулась между претендентками на его сердце.

Почему уехала из Калифорнии в Москву По словам девушки, подать заявку на участие в шоу она решила после того, как вернулась в Россию из Лос-Анджелеса, где прожила последние четыре года. На тот момент у неё как раз закончились очередные отношения. Они длились год и завершились после того, как избранник Олеси — американец с модельным прошлым — предложил ей выйти замуж.



— Я поняла, что я просто не любила этого человека и не хочу прожить с ним всю свою жизнь, — говорит Олеся Романо.

Девушка уточнила, что желание принять участие в шоу у неё возникло спонтанно. Идею поучаствовать в телепроекте Олесе подкинул брат — актёр Иван Николаев, который снимался с Тимуром Батрутдиновым в сериале «Клуб», хорошо его знает и тепло о нём отзывается. В итоге бывшая жительница Новосибирска решила побороться за сердце популярного комика.

— Сначала я особо не подозревала, что будет, как будет, понравится он мне либо нет. До того как я пришла на шоу, у меня особо не было представлений о нём. Много сказать о его личности, даже смотря телевизор, я не могла. Но когда я всё-таки пришла на шоу и познакомилась с ним поближе, то, конечно же, он меня очаровал, — признается Олеся Романо.

Какие мужчины нравятся сибирячке Ранее в интервью корреспонденту НГС она рассказывала, что моделям очень сложно заводить серьёзные отношения из-за постоянных разъездов. По словам Олеси, она представляет себя только с творческим человеком. При этом среди мужских качеств, которые имеют для неё важное значение, девушка называла прекрасное чувство юмора.

— А если говорить о внешних данных, то я на своём опыте поняла, что мне больше нравится испанский тип. Несколько моих последних парней были «латино». У меня был парень из Англии, из Австралии. Русских парней никогда не было: все иностранцы, англоговорящие. У меня были и певцы, и актёры, и модели, — перечисляет Олеся Романо.

Не отрицала она в том числе и того, что у неё был роман с актёром Расселом Кроу. Съемки на ТНТ: как это было По словам девушки, атмосферу на съёмках шоу «План Б» она не может назвать психологически сложной.

— Атмосфера была очень приятной, весёлой, все девочки доброжелательные, то есть между нами не было накалённой ситуации, как это, допустим, происходит на шоу «Холостяк». Все общались между собой, было много конкурсов интересных, всяких испытаний, — рассказывает Олеся Романо.

В воскресенье, 13 октября, телеканал показал только первый выпуск этого шоу. Кроме Тимура Батрутдинова в нём принимает участие другая известная холостячка из сфера шоу-бизнеса — певица и телеведущая Ольга Бузова. И той и другой звезде на телепроекте предстоит найти себе пару. Накануне зрителям показали, как проходил кастинг потенциальных женихов и невест для главных героев. Олеся Романо прошла в основную часть проекта, следующий выпуск покажут 20 октября.