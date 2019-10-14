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Происшествия

Под Новосибирском парапланеристка влетела в машины и разбилась

Она попала с больницу с переломом крестца

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В день происшествия на аэродроме проходило закрытие сезона полётов, но пострадавшая летала самостоятельно

В день происшествия на аэродроме проходило закрытие сезона полётов, но пострадавшая летала самостоятельно

Под Новосибирском на аэродроме «Бердск-Южный» сибирячка на параплане не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины. 

Инцидент произошёл 13 октября. В этот же день на аэродроме парапланеристы из клуба «Командор» закрывали сезон полётов.

— Это произошло не на нашем мероприятии, летала с другим клубом. У нас была акция закрытия сезона — мы просто катали людей. Пилот был самостоятельный. Она не справилась с управлением. На данный момент она находится в больнице, по-моему, с переломом крестца, — рассказала корреспонденту НГС администратор клуба «Командор», организатор закрытия сезона 2019 года Ольга Никифирова.

В минувшее воскресенье новосибирские парапланеристы закрыли сезон полётов 2019 года — наш фотокорреспондент побывал на мероприятии.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    14 окт 2019 в 14:08

    Надеюсь, что она возместит мат.ущерб владельцам машин, которые повредила.

    14 окт 2019 в 14:13

    в каждой статье "сибиряк", "сибирячка".... самих то не тошнит?

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    14 окт 2019 в 14:03

    Параплан - это супер. Кто летал - тот поймет. Но большинство любит из офиса изо дня в день строчить антинародные комменты%)