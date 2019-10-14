Под Новосибирском парапланеристка влетела в машины и разбилась

В день происшествия на аэродроме проходило закрытие сезона полётов, но пострадавшая летала самостоятельно

Под Новосибирском на аэродроме «Бердск-Южный» сибирячка на параплане не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины.

Инцидент произошёл 13 октября. В этот же день на аэродроме парапланеристы из клуба «Командор» закрывали сезон полётов.

— Это произошло не на нашем мероприятии, летала с другим клубом. У нас была акция закрытия сезона — мы просто катали людей. Пилот был самостоятельный. Она не справилась с управлением. На данный момент она находится в больнице, по-моему, с переломом крестца, — рассказала корреспонденту НГС администратор клуба «Командор», организатор закрытия сезона 2019 года Ольга Никифирова.