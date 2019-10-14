Власти определили, сколько денег в этом году потратят на станцию метро «Спортивная»

Несколько сотен миллионов потратят на разработку документов и строительство части станции

Власти Новосибирска потратят в 2019 году 376 миллионов рублей на строительство станции метро «Спортивная» — до этого сообщалось, что всего на строительство станции потратят 2,6 миллиарда рублей.

Госзакупку на строительство и разработку рабочей документации разместило 14 октября МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

— Сейчас закупка идёт о строительстве и разработке рабочей документации. Это лимиты этого года. Как только уточнятся лимиты на 2020–2022 года, так значит проторгуемся по ним. Сегодня сделана только стадия проекта, рабочая документация разрабатывается только под конкретного подрядчика, когда подрядчик заходит на объект, — объяснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.