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Власти определили, сколько денег в этом году потратят на станцию метро «Спортивная»

Первую закупку на строительство станции стоимостью 2,6 миллиарда рублей отменили на прошлой неделе

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Несколько сотен миллионов потратят на разработку документов и строительство части станции

Несколько сотен миллионов потратят на разработку документов и строительство части станции

Власти Новосибирска потратят в 2019 году 376 миллионов рублей на строительство станции метро «Спортивная» — до этого сообщалось, что всего на строительство станции потратят 2,6 миллиарда рублей.

Госзакупку на строительство и разработку рабочей документации разместило 14 октября МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

— Сейчас закупка идёт о строительстве и разработке рабочей документации. Это лимиты этого года. Как только уточнятся лимиты на 2020–2022 года, так значит проторгуемся по ним. Сегодня сделана только стадия проекта, рабочая документация разрабатывается только под конкретного подрядчика, когда подрядчик заходит на объект, — объяснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.

Впервые закупку на строительство станции метро опубликовали в начале сентября. Тогда сообщалось, что закончить станцию должны до 30 ноября 2021 года. В октябре 2019 должны были начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. А к марту 2020 года рабочим надо было начать делать входную группу. На все работы планировали потратить до 2,6 миллиардов рублей.

Однако вскоре закупку перенесли, а после совсем отменили. Как объяснял корреспонденту НГС Александр

Мысик, отмена закупки связана с корректировкой бюджетных назначений на ближайшие годы. При этом, отмечал он, закупку скоро снова разместят, а её цена останется прежней.

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    КОММЕНТАРИИ (75)

    За! Бойко!
    14 окт 2019 в 14:17

    Не надо нам, трату* бюджета и этой станции!
    Без, неё обходились... и обойдёмся! А.Локоть, ты куда деньги тратишь???

    Макросс
    14 окт 2019 в 14:21

    Это не станция, а просто врезка.

    Элен
    14 окт 2019 в 14:21

    К хоккею я равнодушна, но очень бы хотелось в новом лдс посмотреть ледовое шоу. В Сочи были на таком, это очень мощно!