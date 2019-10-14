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В МЧС объяснили, чем воняло в Новосибирске все выходные (спойлер: виноваты не только лесные пожары)

С вечера пятницы люди массово жаловались на смог. После небольшой прогулки дымом пахла вся одежда

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В субботу пожарные сообщили, что на территории области замечено 77 возгораний

В субботу пожарные сообщили, что на территории области замечено 77 возгораний

Причиной смога, который держится в Новосибирске с вечера 12 октября, являются не только лесные пожары. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, неприятный запах мог появиться из-за пожаров в области, массового сжигания листвы и относительно безветренной погоды.

— Надо комплексно смотреть на ситуацию. Действительно, в области есть термические точки, ландшафтные пожары. Поля жгут, несмотря на то что действует особый противопожарный режим. Плюс погодные условия: при отсутствии сильного ветра скапливаются продукты горения и не уносятся. Кроме того, у нас был субботник — и в городе, и в области народ сжигал листву. Всё вместе, в комплексе и привело к появлению запаха, — объяснили в МЧС.

В субботу на территории области было зафиксировано 77 возгораний. 

Сейчас, по данным сервиса мониторинга воздуха в режиме реального времени CityAir, средний уровень загрязнённости воздуха в городе составляет 3 балла. Однако в Центральном и Кировском районах этот показатель достигает отметки в 4 балла.

Впервые на запах дыма горожане пожаловались в субботу, 12 октября — тогда уровень загрязнения воздуха доходил до 7–8 баллов, а в полночь 13 октября — до 9. Около 4 тысяч жителей Новосибирска поучаствовали в опросе НГС по поводу смога: 91% опрошенных заявили, что наблюдали смог на территории города (посмотреть опрос можно тут).

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Гость
    14 окт 2019 в 13:20

    И ни слова о начавшемся отопительном сезоне с активным сжиганием бурого угля... цинизм ТОП уровня!

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 13:22

    Осенью пахнет, погода теплая, прям красота! На выходных на даче отлично поработали, теперь до весны можно не ездить. А дым вроде уже и не чувствуется.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 13:21

    Все правильно.были на выходных на даче, каждый второй мусор и листву жжет. Мало того, что это пожароопасно, так еще и смог из за этого, особенно когда ветра нет. Когда уже люди поймут, что так делать нельзя?