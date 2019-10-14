В МЧС объяснили, чем воняло в Новосибирске все выходные (спойлер: виноваты не только лесные пожары)

Причиной смога, который держится в Новосибирске с вечера 12 октября, являются не только лесные пожары. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, неприятный запах мог появиться из-за пожаров в области, массового сжигания листвы и относительно безветренной погоды.

— Надо комплексно смотреть на ситуацию. Действительно, в области есть термические точки, ландшафтные пожары. Поля жгут, несмотря на то что действует особый противопожарный режим. Плюс погодные условия: при отсутствии сильного ветра скапливаются продукты горения и не уносятся. Кроме того, у нас был субботник — и в городе, и в области народ сжигал листву. Всё вместе, в комплексе и привело к появлению запаха, — объяснили в МЧС.