В МЧС объяснили, чем воняло в Новосибирске все выходные (спойлер: виноваты не только лесные пожары)

Причиной смога, который держится в Новосибирске с вечера 12 октября, являются не только лесные пожары. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, неприятный запах мог появиться из-за пожаров в области, массового сжигания листвы и относительно безветренной погоды.
— Надо комплексно смотреть на ситуацию. Действительно, в области есть термические точки, ландшафтные пожары. Поля жгут, несмотря на то что действует особый противопожарный режим. Плюс погодные условия: при отсутствии сильного ветра скапливаются продукты горения и не уносятся. Кроме того, у нас был субботник — и в городе, и в области народ сжигал листву. Всё вместе, в комплексе и привело к появлению запаха, — объяснили в МЧС.
В субботу на территории области было зафиксировано 77 возгораний.
Сейчас, по данным сервиса мониторинга воздуха в режиме реального времени CityAir, средний уровень загрязнённости воздуха в городе составляет 3 балла. Однако в Центральном и Кировском районах этот показатель достигает отметки в 4 балла.
Впервые на запах дыма горожане пожаловались в субботу, 12 октября — тогда уровень загрязнения воздуха доходил до 7–8 баллов, а в полночь 13 октября — до 9. Около 4 тысяч жителей Новосибирска поучаствовали в опросе НГС по поводу смога: 91% опрошенных заявили, что наблюдали смог на территории города (посмотреть опрос можно тут).