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Происшествия

Стало плохо, посинели губы: прохожий умер под окнами школы на Добролюбова

Ему стало плохо возле спортивной площадки

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Приехавшие врачи подтвердили, что мужчина умер

Приехавшие врачи подтвердили, что мужчина умер

Сегодня, 14 октября, возле школы № 16 на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска умер прохожий.

По словам очевидца, происшествие случилось в одиннадцатом часу утра — мужчине стало плохо, когда он шёл по территории школы мимо спортивной площадки. Прохожий осел, у него посинели губы. Когда к нему подошёл школьный охранник, пульс уже не прощупывался. Работники школы вызвали скорую помощь.

— Скорая приехала минут через 10, наверное. И они уже констатировали смерть, — уточнил очевидец.

По его словам, после этого на месте происшествия побывали полицейские. Им удалось выяснить, что умерший — житель частного сектора, который расположен неподалёку от школы. При этом тело мужчины пока не увезли. Труп лежит примерно в 50 метрах от школьных окон.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что личность умершего уже установлена.

— По предварительной информации, смерть не криминального характера, — добавили в полиции.

На прошлой неделе из Бердского залива достали привязанный к лодке труп рыбака. Тело нашли в 150 метрах от берега в районе Речкуновки.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Qwerty
    14 окт 2019 в 12:39

    С каждым может случиться. У нас продолжительность жизни растет только на бумаге.

    Фыва Йцyкен
    14 окт 2019 в 12:43

    Для диванного нытика делать заключение о продолжительности жизни в стране по одному конкретному случаю, это как воздухом дышать

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 12:47

    Стабильность, чё.