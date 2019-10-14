Стало плохо, посинели губы: прохожий умер под окнами школы на Добролюбова

— Скорая приехала минут через 10, наверное. И они уже констатировали смерть, — уточнил очевидец.

По словам очевидца, происшествие случилось в одиннадцатом часу утра — мужчине стало плохо, когда он шёл по территории школы мимо спортивной площадки. Прохожий осел, у него посинели губы. Когда к нему подошёл школьный охранник, пульс уже не прощупывался. Работники школы вызвали скорую помощь.

Сегодня, 14 октября, возле школы № 16 на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска умер прохожий.

По его словам, после этого на месте происшествия побывали полицейские. Им удалось выяснить, что умерший — житель частного сектора, который расположен неподалёку от школы. При этом тело мужчины пока не увезли. Труп лежит примерно в 50 метрах от школьных окон.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что личность умершего уже установлена.



— По предварительной информации, смерть не криминального характера, — добавили в полиции.



На прошлой неделе из Бердского залива достали привязанный к лодке труп рыбака. Тело нашли в 150 метрах от берега в районе Речкуновки.